“Gracias a Dios lo que me dijo mi mamá, ‘no confíes en nadie’. Yo siempre grababa todo y tengo todo grabado acá, donde yo llegaba a cierta hora y me retiraba a cierta hora” (...) Mi madre nunca se equivocan, me dijo ‘Siempre atento, siempre graba las cosas porque uno no sabe que pueda pasar más adelante’", fue el contudente consejo que le dio su madre y que él acató.

La revelación sobre cómo Jefferson Farfán se enteró del embarazo de Darinka Ramírez ha generado sorpresa. El exfutbolista contó que fue recién a los seis meses de gestación cuando recibió un mensaje inesperado por Instagram. Según indicó, antes de eso no existía ningún tipo de contacto entre ellos, ya que el encuentro que tuvieron fue esporádico y no formaba parte de una relación formal.

“Ella me escribió por Instagram, y me dijo que estaba embarazada. Yo no estoy inventando nada. Para cualquier persona es un impacto. Nosotros conversábamos por el tema de la bebé, pero antes cero. No hablamos nada, yo no sabía”, dijo el empresario.