Jefferson Farfán DESMIENTE a Darinka EN VIVO: “Solo quería lo mejor para mi hija, nada más”

Durante una entrevista con Magaly Medina , Darinka Ramírez reveló que fue el propio Jefferson Farfán quien habló con sus padres para que ella se mudara con su hija a una vivienda independiente. Según su versión, la razón no solo era el cuidado de la menor:

“Él conversa con mis padres, les pide la autorización de sacarme del hogar. Yo me mudé, él estuvo presente por las noches. Me visitaba a mí”, aseguró Darinka, sugiriendo que las visitas del exjugador no eran únicamente por su hija.