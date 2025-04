En una entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán le exigió devolver los 18 mil soles que en su momento le había dado como obsequio, luego de que ella lo denunciara por violencia psicológica. Darinka, madre de la hija menor del exfutbolista, explicó el motivo por el cual recibió ese dinero, negando que tuviera algún interés económico en él.

Según su versión, ella había solicitado un préstamo para iniciar un negocio con el objetivo de asegurar un mejor futuro para su hija. Farfán, al ver su esfuerzo y compromiso como madre, optó por no prestarle el dinero, sino regalárselo. “Le pedí un préstamo para comenzar mi negocio, pero me dijo que me lo daría como regalo porque veía que era una buena madre y tenía iniciativa”, declaró Darinka al programa Magaly TV La Firme.

La situación cambió tras la denuncia

Darinka relató que aunque al principio valoró el gesto del exjugador, la situación cambió drásticamente cuando lo denunció por violencia psicológica. Luego de un conflicto, la relación entre ambos se tensó, y Farfán, a través de una prima, empezó a pedir la devolución del dinero.

“Tras la denuncia, hablé con su prima para pedirle 600 soles para cubrir gastos médicos de mi hija, y fue entonces cuando me dijo que Jefferson quería que le devolviera los 18 mil soles que me había ‘prestado’”, relató Darinka. Dijo sentirse desconcertada, ya que, según ella, ese dinero fue entregado como un obsequio, no como un préstamo.

Darinka niega tener intereses económicos

Durante toda la entrevista, Darinka insistió en que su vínculo con Farfán no se basó en el dinero y lamentó ser vista como una persona interesada. Aseguró que jamás buscó beneficiarse económicamente de su relación con él.

“Jamás me interesó su dinero, aunque muchos me pintan como interesada. Todo fue un acuerdo verbal entre los dos”, afirmó. Además, expresó su molestia por los juicios públicos hacia su persona: “No estuve con él por dinero ni me embaracé con esa intención”, agregó.