Una revelación que dejó a todos en shock. Durante su esperada entrevista en Magaly TV La Firme , Darinka Ramírez contó detalles nunca antes escuchados sobre su relación clandestina con Jefferson Farfán . Según la joven madre, el exfutbolista decidió alejarse de ella porque no quería repetir los mismos conflictos que vivió con Melissa Klug .

"Le reclamé porque teníamos intimidad y me dijo: ‘Yo no quiero repetir los mismos patrones que tuve con Melissa Klug’. Se refería a los celos, a las discusiones... Por eso prefirió cortar comunicación conmigo y que solo me contactara con su prima por temas de nuestra hija", confesó Darinka.