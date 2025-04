"Una cínica": Farfán explota en TV y descarta versión de Darinka Ramírez sobre encuentros íntimos

"Las personas que estuvo conmigo es Xiomy, apoyándome. No pensé que la señora dijera tremenda pachotada (Darinka) , al decir que en noviembre y/o diciembre yo estuve durmiendo en su casa. La última vez que la vi fue el 25 de diciembre y el 12, cumpleaños de mi hija. Luego me voy de viaje con 'Enfocados'. Lo que ella no sabe es que quien le compra el regalo es Xiomy Kanashiro. Para que vean lo cínica que es esa mujer ", dice Farfán.

Darinka Ramírez habló sobre su embarazo y contó cómo le comunicó a Farfán que estaba esperando un bebé. “Para empezar yo no sabía sobre mi embarazo, me enteré a los 5 meses. No tenía síntomas, absolutamente nada. Acudo a un médico para saber qué pasaba y era que tenía una bebé (…) Farfán se sorprendió, pero pactamos una reunión para poder conversarlo. La última vez que tuvimos intimidad fue cuando ya tenía cuatro meses” reveló en un inicio.

Según relató, indicó que Farfán solo le entregó S/1,000 para que asumiera los gastos de su gestación. Así también, indicó que le pidió que sus padres se encargaran de ella. “A mí me dio solo mil soles desde que me enteré de mi embarazo, para mí no fue suficiente y cuando le pido que eso no iba a ser suficiente, me pidió que le pida a mis papás que me apoyen (…) Cuando conversamos de la gestación me señaló que al año (de la menor) lo iba a hacer público” agregó.