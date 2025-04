En medio del escándalo que ha sacudido la farándula local, Yahaira Plasencia reapareció ante las cámaras y fue consultada sobre la controversia que involucra a su expareja Jefferson Farfán y a la modelo Darinka Ramírez . Fiel a su estilo, la salsera prefirió no involucrarse, aunque dejó en claro que no desea ser asociada con el exfutbolista.

"No tengo nada que opinar, como te digo, yo le deseo lo mejor a todo el mundo. Lo único que te puedo decir es que yo estoy bien metida en lo mío, trato de no hablar absolutamente de nadie, como siempre lo he hecho tú me conoces, yo no hablo de nadie, y creo que cada persona ya soluciona sus temas como mejor le parezca", expresó firme frente a las cámaras.