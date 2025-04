En medio del escándalo, el programa América Hoy no dudó en recordar una entrevista que le hicieron al futbolista en abril de 2024. Pero lo que más sorprendió fue que los conductores del espacio televisivo decidieron revelar una infidencia relacionada con la cantante Yahaira Plasencia, expareja del futbolista.

“Yo le pregunto tus últimos amores, quién fue tu última enamorada, él nos dijo: ‘Mi última enamorada ha sido Yahaira Plasencia’ y él nos pidió que editemos esa parte para que no se resienta la madre de su hija” , contó Barboza en pleno programa en vivo, dejando en claro que la solicitud de Farfán fue por respeto a la madre de su última hija.

En ese instante, su compañera Ethel Pozo intervino para respaldar lo que estaba contando Janet, aunque intentó evitar que se dieran más detalles. “Efectivamente nos pidió eso, por favor, esta parte no la pongan. Darinka dice que no tuve una relación, pero tenían lo más importante: una bebé y se llevaban bien” , explicó, resaltando que entre ambos existía un trato cordial en ese momento.

“Desde el 2020 que conocí al padre de mi hija tuvimos un vínculo cercano, íntimo, pero no éramos pareja, más no una relación, pero sí pernoctaba en el domicilio hasta diciembre del 2024”, se puede leer en el documento legal, dejando claro que aunque no fueron pareja formal, sí mantenían cercanía y él incluso se quedaba en su casa.