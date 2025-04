"No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere. (...) Quiero ser enfático en manifestar que ni yo ni mi familia hemos ejercido violencia familiar de ningún tipo, mucho menos amenazas, contra la señora Ramírez. Tuvimos una diferencia de opinión como padres que se podría calificar como discusión, pero no incluyó amenazas ni violencia de ningún tipo", se lee en el cuerpo del texto que compartió de Jefferson Farfán.