Desde que el futbolista dejó el hogar familiar, Pamela ha enfrentado sola una dura realidad: no recibió apoyo económico alguno para sus pequeños, situación que, según confiesa, la ha llevado al límite emocional. “Para mí fue un momento súper complicado no saber qué hacer, entre terapias psicológicas para mí y para mis hijos, enfrentar a la prensa, no saber cómo iba a mantener a mis niños, no sabía por dónde comenzar, no sabía qué hacer”, dijo entre lágrimas.