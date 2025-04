En una reciente declaración ante el Poder Judicial, Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, reveló aspectos íntimos de su relación con el exfutbolista. Según Ramírez, desde que se conocieron en 2020, mantuvieron un vínculo cercano y personal, aunque sin formalizar una relación de pareja. Ella precisó: "Desde que conocí al padre de mi hija (Farfán) en 2020, tuvimos un vínculo cercano, íntimo, pero no éramos pareja. No era una relación, pero sí pernoctaba en el domicilio hasta diciembre de 2024".

Además, en febrero de 2025, tras la ruptura de Farfán con Xiomy Kanashiro, Ramírez fue abordada sobre este tema y manifestó: "No la conozco y la vida privada del papá de mi hija es su tema. Han relacionado el tema de mis redes, pero no todo gira respecto a la relación con él. Si es cierto o no, no lo sé. Deseo a todos bendiciones". ​