Luego de que Rodrigo Cuba fuera visto muy cariñoso junto a la joven chiclayana Pierina Gruslin , Ale Venturo decidió romper su silencio en redes sociales. La empresaria no se quedó callada ante los comentarios que varios usuarios hicieron sobre su aspecto físico, especialmente sobre el estado de sus piernas.

"Dejen de comentar de mi cuerpo, si mis piernas están flacas, yo como normal, no sé qué habrá pasado, simplemente así estoy, la gente que me conoce sabe", escribió Ale en sus historias de Instagram, dejando en claro que su apariencia no se debe a problemas de alimentación ni a otra razón preocupante.