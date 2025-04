Tras la dolorosa pérdida de Paul Flores, la madre de su hijo reapareció públicamente con una decisión que sorprendió a muchos. La viuda del cantante anunció que retomará su camino en la música. El anuncio se dio en una publicación emotiva que rápidamente se volvió viral. Su historia ha tocado el corazón de miles de seguidores.

Viuda de Paul Flores retoma su carrera musical con emotivo mensaje

Carolina Jaramillo, viuda del recordado cantante de Armonía 10, Paul Flores, reapareció en redes sociales con un anuncio que ha conmovido a miles. A tan solo un mes del trágico asesinato del artista, la joven madre reveló que ha tomado la difícil decisión de volver a los escenarios, motivada por el profundo amor que siente por su hijo y el legado de su esposo.

“Hoy se cumple un mes desde que partió el amor de mi vida, Paul Flores, mi esposo. Su ausencia me duele en el alma cada día, y aún me cuesta aceptar que ya no está con nosotros”, compartió Carolina en una publicación acompañada de un video donde se le escucha entonar una emotiva canción.

Lejos de intentar ocultar su dolor, la viuda del artista explicó que su regreso no responde a una superación del duelo, sino a la necesidad de salir adelante como madre. “Hoy también quiero compartir con ustedes este video cantando, porque he decidido volver a hacerlo… no porque el dolor haya pasado, sino porque debo seguir adelante por nuestro hijo, quien depende de mí”, expresó con honestidad.

Consciente del vacío que dejó Paul Flores en su familia y en la cumbia peruana, Carolina también explicó que la música será, desde ahora, su única fuente de sustento. “Sé que Paul querría verme de pie, luchando, cantando con el corazón como siempre lo hicimos. Gracias a quienes me acompañan en este proceso tan duro. Cantaré con el alma rota, pero con amor eterno”, concluyó.

Este anuncio ha generado gran repercusión entre los seguidores del fallecido cantante, quienes han manifestado su apoyo y admiración por la fortaleza de su esposa. La historia de Carolina Jaramillo es ahora un testimonio de resiliencia y amor en medio de la tragedia.

Esposa de Paul Flores lo recuerda con doloroso mensaje

En sus historias, Carolina Jaramillo recordó al ‘Ruso’ con un duro mensaje de despedida al cumplirse un mes de su asesinato. La esposa del artista se mostró aún conmovida con la partida del cantante, a quien sigue extrañando como el primer día.