Yahaira Plasencia se presentó en ‘Amor y Fuego’ y fue consultada por la conductora Gigi Mitre sobre una pregunta que recibió. Se trataba de una duda de la seguidora de la salsera, quien quiso saber una intimidad del exfutbolista Jefferson Farfán . ““Ya sé...¿Es ‘chipi’? La Shirley Arica prácticamente lo señaló de chipi. A mí no me tiembla la voz, en tu experiencia...“, dijo la presentadora.

La ‘Patrona’ no pudo ocultar su reacción y estalló entre risas avergonzada para responder con notable incomodidad. “Pensé que lo iban a dejar pasar... cómo me van a preguntar eso (...) Qué voy a responder eso no, no... ¿Te da curiosidad? Jjaja en el corte te cuento”, atinó a contestar.