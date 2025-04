Ante la insistencia de los conductores, la cantante fue directa al confirmar que sí recibió propuestas para formar una familia, pero decidió no aceptar: “Yo no he querido. Siempre he puesto en prioridad mi carrera, sí me han propuesto, pero yo no he querido”. La artista recalcó que, aunque solo ha tenido dos parejas formales ( Jefferson Farfán y Jair Mendoza) siempre fue firme en su decisión.

La intérprete también compartió que proviene de una familia muy unida y amorosa, lo que influye en su deseo de esperar el momento adecuado para convertirse en madre: “Por eso es que tú me dices ahorita: ¿Quieres ser mamá? Yo no me siento preparada ahorita para ser mamá, ahorita no me veo, pero sí me gustaría, yo vivo de una familia bastante unida gracias a Dios, yo he tenido una infancia de repente con carencias, pero siempre con mucho amor. En algún momento sí me gustaría, pero ahora no me siento preparada”.