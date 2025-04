“Será algo muy íntimo, nada de lujos excesivos. Con lo que cuesta una boda ostentosa, mejor invierto en mi negocio”, aseguró Melissa durante una conversación con el programa ‘América Hoy’. Aunque no dio una fecha concreta, mencionó que el enlace se celebrará este año o a inicios del próximo, dependiendo de cómo avance la logística.

A pesar de sus esfuerzos por no verse envuelta en más polémicas, Melissa Klug volvió a ser mencionada públicamente por Pamela López , quien, en su reciente entrevista con la Chola Chabuca, dejó entrever que su aún esposo, Christian Cueva, habría tenido algo más que una amistad con la madre de los hijos de Jefferson Farfán.

Consultada al respecto por un reportero de ‘América Hoy’, la empresaria no pudo ocultar su molestia: “¡Harta me tiene! Pero mejor es ignorar hasta que se canse”, respondió, dejando en claro que no piensa responder a cada declaración ni prestarse a escándalos que considera innecesarios.