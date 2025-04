Cuando Magaly Medina le preguntó al padre de Darinka si Farfán le había informado sobre una mudanza “por el bienestar de la niña”, Manuel Ramírez fue tajante:“Lo que el señor manifiesta es mentira, yo quiero que me vea a la cara y me diga que lo que me dijo (esa vez) no era verdad. La careta se le ha caído. Este señor nos ha pisoteado”, exclamó.