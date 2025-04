Darinka expone a Farfán y narra acalorada discusión en discoteca: "Me retiró y me llevó a la casa"

La noche del 11 de abril de 2025, "Magaly TV La Firme" reveló nuevos detalles del romance que mantuvieron Darinka Ramírez y Jefferson Farfán. En una entrevista exclusiva, Magaly Medina dejó al descubierto tensiones, discusiones y mensajes que se guardaron cuando ambos fueron pareja. Así también, la joven contó una escena que ha sorprendido a los cibernautas.

Como parte de sus historias, reveló que se topó con Farfán en una discoteca junto a unos amigos. "Le pregunté por qué me sigue buscando. Le dije que es soltero y que podía hacer lo que quiere", contó.

"En agosto de 2024 me crucé con él en una discoteca. Me reclamó por estar ahí. Tras discutir, él me dijo que me vaya a cuidar a MI hija. Me retiró del lugar a las 5.00. Me llevó a la casa que teníamos alquilando. Se quedó a dormir, la nana lo vio", explicó Darinka.

Darinka reveló que Farfán le dio S/1,000 tras saber su embarazo: "Que te ayuden tus padres"

Darinka Ramírez habló sobre su embarazo y contó cómo le comunicó a Farfán que estaba esperando un bebé. “Para empezar yo no sabía sobre mi embarazo, me enteré a los 5 meses. No tenía síntomas, absolutamente nada. Acudo a un médico para saber qué pasaba y era que tenía una bebé (…) Farfán se sorprendió, pero pactamos una reunión para poder conversarlo. La última vez que tuvimos intimidad fue cuando ya tenía cuatro meses” reveló en un inicio.

Darinka Ramírez ofreció reveladora entrevista a Magaly Medina. Foto: Composición LR/Captura/YouTube