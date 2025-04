La polémica entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez ha tomado un nuevo giro tras la aparición del padre de la modelo en un programa de televisión. El progenitor no dudó en defender públicamente a su hija, arremetiendo contra el exfutbolista tras referirse a su hija como “cínica”, algo que no le gustó nada al padre de familia.

A lo largo de su intervención, el padre de Darinka se mostró indignado y visiblemente decepcionado por el comportamiento del exjugador de la selección peruana. “Lastimosamente sus declaraciones de este señor desilusionan, como ser humano, más que nada, como persona. Puede tener toda la plata del mundo, pero no es un ser humano, no tiene esa capacidad”, expresó con molestia, dejando clara su opinión sobre la actitud que Farfán ha tenido hacia su hija.

El padre de familia también hizo referencia directa al insulto que su hija recibió por parte del exdeportista, dejando ver su enojo por no haber estado presente en ese momento. “A mí me hubiera gustado estar en ese momento en el día que él le faltó el respeto a ella, me hubiera gustado estar ahí a ver si lo hacía porque para mí es un ser cobarde, él cree que está sola mi hija. Mi hija no está sola, mi hija nos tiene a nosotros”, señaló con dureza.

La postura del padre de Darinka no solo fue una defensa hacia su hija, sino también un llamado de atención sobre la responsabilidad y sensibilidad que, según él, Farfán ha demostrado no tener. “Si pasara algo con alguna de mis hijas, yo estoy completamente seguro y ellas lo saben, que yo voy a estar en el momento donde pase la situación voy a estar presente como pasó esa vez que tuvieron ese incidente, yo agarré el carro y automáticamente me fui a verla, cosa que no hace ese tipo, ha visto que su hija se ha dañado, se ha golpeado, ha tenido un golpe fuerte y no le interesa. Estamos hablando de un ser humano”, sentenció.