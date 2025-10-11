Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

Maju Mantilla rompió su silencio y aclaró si tuvo un romance oculto con George Slebi y Christian Rodríguez, tras las revelaciones de Gustavo Salcedo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez
    Maju Mantilla | Composición Wapa | Instagram
    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Maju Mantilla enfrenta una de las etapas más mediáticas de su vida personal tras las fuertes declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien la acusó de haberle sido infiel con el actor colombiano George Slebi y el productor Christian Rodríguez. Ante la ola de especulaciones, la exreina de belleza decidió romper su silencio y emitir un contundente comunicado para aclarar su verdad.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hija de Marcelo Tinelli estalla tras llegar al Perú con Milett Figueroa y su papá: "Ni un día y no puedo más"

    Maju Mantilla revela si le fue infiel a su esposo Gustavo Salcedo con actor y productor

    Por medio de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de televisión explicó que, a pesar de la delicada situación que atraviesa el país, consideró necesario manifestarse ante los rumores de presunta infidelidad hacia Gustavo Salcedo. Aunque evitó nombrar directamente a las personas implicadas, negó categóricamente las acusaciones.

    "El señor Gustavo Salcedo y yo hemos tenido conversaciones en el ámbito privado donde hemos expresado nuestras diferencias, errores y donde entendía que lo habíamos resuelto mutuamente; como repito en la esfera privada como corresponde tratarse por el bienestar de nuestras familias e hijos", comentó Maju Mantilla inicialmente.

    Posteriormente, fue más contundente al aclarar que los rumores que la vinculan con otras personas carecen de veracidad: "La conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial, NO la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como se afirma, no he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal", afirmó, sin mencionar a George Slebi ni a Christian Rodríguez.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Maju Mantilla borra fotos con Gustavo Salcedo

    No hay señal más clara de distanciamiento que los movimientos en redes sociales, y Maju Mantilla lo ha dejado en evidencia. La exconductora decidió eliminar todas las fotografías junto a su aún esposo, Gustavo Salcedo, publicadas después del 2023, dejando ver que su relación atraviesa un momento complicado.

    Además, dejó de seguirlo en Instagram, gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores y que alimenta los rumores sobre una separación definitiva entre ambos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Reinaldo Dos Santos confirma en vivo que José Jerí tiene los días contados en el gobierno y revela al nuevo presidente

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    Impactante video de Christian Domínguez revela el verdadero vínculo con hija de Pamela Franco en fiesta junto a Karla Tarazona

    'Cachaza' se sincera y le responde a Rafael Cardozo: "Me pidió matrimonio para recuperar lo que se había perdido"

    Tony Rosado enfurece en vivo con Ethel Pozo y Janet Barboza cuando le piden su opinión por extorsiones

    Lo más vistos en Farándula

    Patricio Parodi no se hace problemas en coincidir en evento con Flavia Laos: "No somos amigos, pero si nos encontramos nos saludamos"

    Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"

    Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a convertirse en empresaria y casarse con un peruano

    Tepha Loza sufre pérdida de su bebé y su hermana Melissa Loza conmueve con duro mensaje: "No puedes perder tu fe"

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;