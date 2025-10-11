Maju Mantilla rompió su silencio y aclaró si tuvo un romance oculto con George Slebi y Christian Rodríguez, tras las revelaciones de Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla enfrenta una de las etapas más mediáticas de su vida personal tras las fuertes declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien la acusó de haberle sido infiel con el actor colombiano George Slebi y el productor Christian Rodríguez. Ante la ola de especulaciones, la exreina de belleza decidió romper su silencio y emitir un contundente comunicado para aclarar su verdad.

Maju Mantilla revela si le fue infiel a su esposo Gustavo Salcedo con actor y productor

Por medio de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de televisión explicó que, a pesar de la delicada situación que atraviesa el país, consideró necesario manifestarse ante los rumores de presunta infidelidad hacia Gustavo Salcedo. Aunque evitó nombrar directamente a las personas implicadas, negó categóricamente las acusaciones.

"El señor Gustavo Salcedo y yo hemos tenido conversaciones en el ámbito privado donde hemos expresado nuestras diferencias, errores y donde entendía que lo habíamos resuelto mutuamente; como repito en la esfera privada como corresponde tratarse por el bienestar de nuestras familias e hijos", comentó Maju Mantilla inicialmente.

Posteriormente, fue más contundente al aclarar que los rumores que la vinculan con otras personas carecen de veracidad: "La conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial, NO la comparto y mucho menos tampoco la he inducido como se afirma, no he cometido una serie de actos que se me vienen atribuyendo y cada uno de ellos los rebatiré en el ámbito legal", afirmó, sin mencionar a George Slebi ni a Christian Rodríguez.

Maju Mantilla borra fotos con Gustavo Salcedo

No hay señal más clara de distanciamiento que los movimientos en redes sociales, y Maju Mantilla lo ha dejado en evidencia. La exconductora decidió eliminar todas las fotografías junto a su aún esposo, Gustavo Salcedo, publicadas después del 2023, dejando ver que su relación atraviesa un momento complicado.