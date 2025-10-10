Wapa.pe
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Abogado de Gustavo Salcedo filtra que Maju Mantilla abandonó su casa tras polémica de presunta infidelidad

Maju Mantilla dejó la casa que compartía con su aun esposo Gustavo Salcedo y sus hijos. 

    Abogado de Gustavo Salcedo filtra que Maju Mantilla abandonó su casa tras polémica de presunta infidelidad
    Abogado de Gustavo Salcedo FILTRA que Maju Mantilla abandonó su casa tras polémica de presunta infidelidad | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Abogado de Gustavo Salcedo filtra que Maju Mantilla abandonó su casa tras polémica de presunta infidelidad

    El distanciamiento entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se ha hecho oficial. Según declaraciones del abogado del empresario, Jorge Petrozi, ambos firmaron un acuerdo de conciliación legal que pone fin a su vida en común, en medio de la polémica mediática que rodea a la exMiss Mundo por una supuesta infidelidad.

    El acuerdo establece que la conductora ya no reside en el hogar familiar, mientras que Salcedo permanece en la vivienda con sus hijos menores. Además, se definió un régimen de visitas libre para la presentadora de Arriba mi gente, quien podrá tener contacto con sus pequeños sin restricciones legales.

    Maju Mantilla abandona el hogar familiar

    Durante una entrevista con Amor y fuego, Jorge Petrozi confirmó que la separación se realizó de mutuo acuerdo, priorizando el bienestar de los hijos. “Lo que han acordado es que la señora se retira del hogar conyugal, porque obviamente ya no pueden seguir haciendo vida en común”, señaló.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Gustavo Salcedo admite en audio que espió a Maju Mantilla y a productor durante dos años: "Veía todo y ella lo negaba"

    El abogado también precisó que el empresario continúa en la residencia familiar ubicada en Lima, mientras que la exreina de belleza puede visitar a sus hijos en cualquier momento. “La señora puede ver a sus hijos sin ninguna restricción ni limitación”, reiteró Petrozi.

    Audios favorecen a Gustavo Salcedo

    La controversia se intensificó luego de la filtración de audios en los que Salcedo admite haber seguido a su esposa y al productor Christian Rodríguez, presuntamente para recabar pruebas de una infidelidad. Según el abogado, este material juega a favor de su cliente, demostrando que sus acciones no tuvieron carácter delictivo. “Ahí el señor Gustavo Salcedo reconoce que todas las acciones que tomó fueron con la única finalidad de poder probar ese adulterio y que su aún esposa no pueda negar que ese hecho ocurrió”, afirmó.

    Frente a las críticas sobre posibles seguimientos indebidos o uso de GPS, Petrozi aclaró que no hubo delito ni intención de alterar la paz o la intimidad de alguien. “Para que exista acoso debe haber la intención de alterar la paz o la intimidad de una persona, cuestión que no ha ocurrido porque recién el señor Rodríguez se siente acosado”, explicó.

    Confesiones de Gustavo Salcedo

    En Magaly TV, la firme, Salcedo admitió haber instalado GPS en los vehículos de Maju Mantilla y Christian Rodríguez para monitorear sus movimientos. “Acá están los seguimientos que yo le tenía con GPS a los dos (…) desde el teléfono, todo. Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía, y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo”, señaló.

    El empresario también relató cómo descubrió la presunta relación de su esposa con el exproductor de Arriba mi gente. “Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños. Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar porque yo el día anterior la había ampayado”, declaró a un reportero de Magaly Medina.

    Abogado de Gustavo Salcedo filtra que Maju Mantilla abandonó su casa tras polémica de presunta infidelidad
