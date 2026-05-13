Campaña veterinaria gratis este 16 de mayo: revisa dónde atenderán y qué servicios ofrecerán

San Isidro realizará una campaña veterinaria gratuita para perros y gatos este sábado 16 de mayo . Conoce horario, lugar, servicios y recomendaciones.

Los vecinos de San Isidro tendrán una nueva oportunidad para acceder a atención veterinaria sin costo. La municipalidad distrital programó para este sábado 16 de mayo una jornada gratuita dirigida a perros y gatos en el parque Juan Bautista Berninzoni, en el horario de 9.00 a. m. a 1.00 p. m.

La jornada busca acercar servicios básicos de salud animal a las familias del distrito, reforzar la tenencia responsable y prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales de compañía como a sus cuidadores. Según la información oficial publicada en Gob.pe, la actividad contará con cupos limitados, por lo que se recomienda acudir temprano.

La inscripción será presencial y se realizará en el mismo lugar. La municipalidad precisó que los dueños podrán registrar a sus mascotas para la atención desde las 9.00 a. m. hasta el mediodía. Además, los perros grandes deberán asistir con bozal y correa como medida de seguridad para el público y el personal veterinario.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios:

Vacunación antirrábica: Aplicación de la dosis anual para ayudar a prevenir la rabia en perros y gatos, una enfermedad viral que también puede representar un riesgo para las personas.

Aplicación de la dosis anual para ayudar a prevenir la rabia en perros y gatos, una enfermedad viral que también puede representar un riesgo para las personas. Desparasitación interna: Administración de tratamiento para combatir parásitos intestinales y contribuir al bienestar general de la mascota.

Administración de tratamiento para combatir parásitos intestinales y contribuir al bienestar general de la mascota. Desparasitación externa (antipulgas spray): Aplicación de producto para controlar pulgas y otros parásitos que afectan la piel y el pelaje.

Aplicación de producto para controlar pulgas y otros parásitos que afectan la piel y el pelaje. Corte de uñas: Recorte preventivo para evitar molestias, lesiones o problemas causados por el crecimiento excesivo.

Recorte preventivo para evitar molestias, lesiones o problemas causados por el crecimiento excesivo. Limpieza de oídos: Revisión e higiene del canal auditivo para reducir el riesgo de infecciones y mantener una adecuada limpieza.

La atención estará a cargo de personal especializado en salud animal, que evaluará a cada mascota antes de aplicar cualquier procedimiento. Los organizadores también recomiendan llevar el carné de vacunación, en caso de que el dueño lo tenga disponible, para facilitar la actualización del registro veterinario.

Conoce más sobre la campaña gratuita en la municipalidad de San Isidro.

Además de los servicios de cuidado, la actividad oficial incluye una feria de adopción de mascotas, una alternativa para quienes deseen brindar un hogar responsable a un animal de compañía.

El acceso será gratuito y está dirigido a los residentes que quieran proteger la salud de sus engreídos. Debido a la demanda que suelen tener estas jornadas, la recomendación principal es asistir con paciencia, respetar las indicaciones del personal y mantener a las mascotas siempre bajo supervisión.

Beneficios de la desparasitación

La desparasitación es una de las medidas preventivas más importantes para perros y gatos, ya que ayuda a reducir riesgos de salud y mejora su calidad de vida. También contribuye a proteger el entorno familiar, especialmente cuando hay niños, adultos mayores o personas vulnerables en casa.