Emprendedores de SJL tendrán nueva sede de Caja Trujillo con múltiples beneficios financieros

La microfinanciera continúa consolidando su crecimiento a nivel nacional y fortalece su presencia en una de las zonas comerciales más dinámicas de Lima Este.

La microfinanciera continúa consolidando su crecimiento a nivel nacional y fortalece su presencia en una de las zonas comerciales más dinámicas de Lima Este.

La microfinanciera continúa consolidando su crecimiento a nivel nacional y fortalece su presencia en una de las zonas comerciales más dinámicas de Lima Este.

Caja Trujillo inauguró oficialmente su tienda N.° 107 en Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho, y así reafirmó su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo de los emprendedores en una de las zonas con mayor dinamismo comercial de la capital.

La nueva sede permitirá acercar productos y servicios financieros a miles de comerciantes, microempresarios y familias de Lima Este, mediante una oferta que incluye créditos para micro y pequeñas empresas, cuentas de ahorro y soluciones digitales adaptadas a las necesidades del mercado local.

Durante la ceremonia de inauguración, el presidente del Directorio de Caja Trujillo, Luis Muñoz Díaz, destacó el rol que cumplen los emprendedores en el crecimiento económico del país y el compromiso de la entidad con su desarrollo.

“Nuestro objetivo en SJL es apoyar a los emprendedores a salir adelante, a alcanzar sus sueños de ser cada día más grandes. Tenemos asesores de negocio expertos para poder apoyarlos y ofrecerles los productos adecuados según su necesidad. Como país, estamos ya cerca de 12 años creciendo sostenidamente y a nivel mundial nos están viendo. Este crecimiento se da gracias a lo que podemos ver en San Juan de Lurigancho y Canto Grande: emprendedores que día a día, a pesar de cualquier inconveniente, salen adelante”, señaló.

Además, este importante evento contó con la presencia de la Junta General de Accionistas, el Directorio, la Gerencia Central Mancomunada y los principales funcionarios de Caja Trujillo, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento institucional, el crecimiento sostenible y el impulso al desarrollo económico de miles de emprendedores y familias peruanas. Asimismo, destacaron la importancia de continuar trabajando de manera articulada para consolidar a la institución como una de las principales cajas municipales del país.

La inauguración de esta nueva tienda se da en un contexto de importantes resultados para la microfinanciera. Durante 2025, Caja Trujillo alcanzó utilidades netas históricas de S/51,2 millones, superó los S/3.000 millones en cartera de créditos y lideró el Índice de Fortaleza Financiera (IFF) en su categoría, destacando por su equilibrio entre rentabilidad, eficiencia y gestión de riesgo.

Asimismo, la entidad fortaleció su patrimonio tras capitalizar el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio 2024, consolidando su capacidad de crecimiento y sostenibilidad en el sistema microfinanciero nacional.