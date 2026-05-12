ATENCIÓN | Confirman entrega GRATIS del DNI electrónico: conoce fechas, horarios y beneficiarios

Reniec llevará a cabo una nueva campaña gratuita del 13 al 16 de mayo para entregar el DNI electrónico , beneficiando a cientos de personas sin costo alguno.

Campaña de entregade DNI gratuito: conoce los horarios y quienes se ven beneficiados.

Campaña de entregade DNI gratuito: conoce los horarios y quienes se ven beneficiados.

¡Excelentes noticias! El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha dado a conocer la implementación de varias campañas sin costo alguno, donde numerosos ciudadanos podrán obtener el DNI electrónico desde el 13 hasta el 16 de mayo. A continuación te ofrecemos toda la información necesaria.

Detalles para Obtener el DNI Gratis del 13 al 16 de Mayo

A un mes de la segunda vuelta electoral de 2026, diversas municipalidades, con el apoyo de Reniec, han publicado en redes sociales la organización de campañas para distribuir el DNI electrónico del 13 al 16 de mayo. Las principales ubicaciones son:

Campaña de DNI Electrónico en Huaral el 13 de Mayo

Acotama: desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., se podrán realizar inscripciones, renovaciones y rectificaciones.

desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., se podrán realizar inscripciones, renovaciones y rectificaciones. Huaycacho: desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., se realizarán tomas de fotos y renovación del DNI.

desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m., se realizarán tomas de fotos y renovación del DNI. Sunampe: la iniciativa comenzará desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el auditorio municipal, permitiendo obtener el DNI electrónico gratuitamente.

Campaña de DNI gratuito en Huaral el 13 de mayo.

¿Dónde Será la Campaña del 14 al 16 de Mayo?

Reniec informó que la campaña continuará del 14 al 16 de mayo en algunas localidades de Ihuarí (Huaral). Las zonas confirmadas para la campaña son:

14 de mayo - Comunidad Yancao: se llevará a cabo en Dos de Mayo desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., y en Añampay desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m

se llevará a cabo en Dos de Mayo desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., y en Añampay desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m 15 de mayo - Comunidad Huachinga: desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.; y en la comunidad Otec desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.; y en la comunidad Otec desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. 16 de mayo: comenzará en Ñaupay desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., finalizando en Yunguy desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Ubicaciones de la campaña del DNI gratuito del 14 al 16 de mayo.

¿Quiénes Serán los Beneficiarios del DNI sin Costo?

A continuación, los beneficiarios que podrán obtener el nuevo DNI electrónico, así como realizar otros trámites relacionados, de manera gratuita durante la campaña son:

Niños y adolescentes de 0 a 17 años (deben presentarse con uno de sus padres).

Personas mayores de 60 años.