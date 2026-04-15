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URGENTE | SBS interviene otra ENTIDAD FINANCIERA por pérdida de S/22 millones: ¿Qué pasará con sus clientes?

Además de la intervención a la Caja Centro, la Superintendencia también actuó sobre una cooperativa de ahorro y crédito en Lima.

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    URGENTE | SBS interviene otra ENTIDAD FINANCIERA por pérdida de S/22 millones: ¿Qué pasará con sus clientes?
    SBS interviene otra ENTIDAD FINANCIERA por pérdida de S/22 millones
    URGENTE | SBS interviene otra ENTIDAD FINANCIERA por pérdida de S/22 millones: ¿Qué pasará con sus clientes?

    La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la intervención de la Coopac Kuria (Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria), cuya sede legal se ubica en Lima.

    Esta medida responde a que la entidad incurrió en la causal de pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, al haberse determinado un patrimonio negativo de -S/21,99 millones al 31 de diciembre de 2025, sobre la base de la información financiera reportada y las acciones de supervisión realizadas por la SBS.

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    En ese sentido, la SBS precisó que la Coopac Kuria en intervención se encuentra bajo un régimen temporal, con una duración máxima de 45 días calendario. Durante este periodo no se activará el Fondo de Depósitos Cooperativo (FSDC).

    ¿Qué ocurrió con Kuria?

    Tras evaluar la situación financiera de la cooperativa, la SBS detectó pérdidas superiores a los S/21 millones y le exigió revertir su condición de insolvencia en un plazo de 30 días calendario. No obstante, cumplido dicho plazo, la entidad no demostró haber corregido la situación.

    Adicionalmente, se debe precisar que una parte del ajuste patrimonial determinado de la Coopac (-S/6,76 millones) corresponde a un déficit de provisiones generado por la incobrabilidad del crédito que otorgó a la empresa Grupo Kuria. El origen y finalidad de este financiamiento viene siendo materia de una mayor investigación por parte de la SBS en el marco de su competencia, debido a que la Coopac no ha acreditado los sustentos de la evaluación crediticia correspondiente ni la adecuada formalización de las operaciones, se aclara en un comunicado de la misma SBS.

    Como parte del proceso, la SBS nombrará a sus representantes, quienes, conforme a la normativa vigente, convocarán a una Asamblea General para informar a los socios sobre la intervención, sus implicancias y el plazo legal para subsanar la causal. Esta convocatoria será publicada en el diario oficial El Peruano y en un medio de amplia circulación en Lima.

    Cabe recordar que, además de Kuria, la SBS también intervino la Caja Centro, una entidad de mayor tamaño cuyo impacto alcanza a más ahorristas y deudores. En ese caso, los usuarios están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos, mientras que en Kuria dicho respaldo aún no se activa.

    ¿Qué pasará con los ahorros y créditos?

    En cuanto a las personas naturales y jurídicas con créditos u otras obligaciones en Coopac Kuria, deberán seguir cumpliendo con sus pagos según el cronograma establecido. Estos podrán realizarse a través de las cuentas recaudadoras y agentes del Banco de Crédito del Perú, Banco Scotiabank y Yape. En los próximos días se anunciarán nuevos canales para facilitar estos pagos.

    Asimismo, los socios de la Coopac Kuria en intervención podrán realizar consultas mediante los siguientes medios:

    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | SBS interviene otra ENTIDAD FINANCIERA por pérdida de S/22 millones: ¿Qué pasará con sus clientes?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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