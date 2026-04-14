Popular ENTIDAD FINANCIERA es intervenida HOY por la SBS: ¿Qué sucederá con los ahorros y créditos de clientes?

La Caja Centro , intervenida por la SBS , se encamina hacia un escenario similar al de Caja Sullana y Caja Raíz , que quebraron y luego fueron absorbidas por otras entidades.

Una nueva caja de ahorro y crédito ha sido intervenida tras el antecedente de la quiebra de Caja Sullana en 2024. En esta ocasión, se trata de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro (Caja Centro), que fue intervenida este martes 14 de abril por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿Qué ocurrió? En términos simples, la entidad registró pérdidas aceleradas, lo que debilitó su solvencia y provocó que su patrimonio se reduzca en más del 50% durante el último año. Ante este escenario, la SBS aseguró que los depósitos de los ahorristas están protegidos mediante el Fondo de Seguro de Depósitos (hasta S/117.200). No obstante, indicó que próximamente informará qué entidad financiera asumirá la devolución de los fondos, a través de sus canales oficiales y del portal de la CRAC Del Centro S.A. en Intervención.

En otras palabras, los clientes podrán recuperar su dinero; sin embargo, como ha sucedido anteriormente, es probable que los depósitos sean transferidos a otra institución financiera (como ocurrió cuando Caja Piura absorbió a Caja Sullana), lo cual no impide el retiro de los fondos. De igual manera, quienes mantienen créditos deberán continuar cumpliendo con sus pagos.

Intervención de la SBS a Caja Centro

“En cumplimiento de su mandato constitucional de proteger los intereses del público ahorrista y de los socios cooperativos, además de cautelar la estabilidad de los sistemas supervisados, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) intervino este martes a la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (CRAC Del Centro) y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (Coopac Kuria), en ambos casos por insolvencia”.

En el caso de la Coopac Kuria, aunque también se encuentra en proceso de intervención, existen antecedentes de entidades similares que han logrado superar esta situación y retomar sus operaciones. Sin embargo, en casos como Caja Sullana, Caja Raíz y Financiera Credinka, el desenlace fue distinto.

Respecto a la CRAC Del Centro, esta evidenció un rápido deterioro de su solvencia, con una caída de 56,26% en su patrimonio efectivo durante los últimos 12 meses, alcanzando S/7.049 millones. Esto la llevó a incurrir en la causal de intervención contemplada en el numeral 4 del artículo 104 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (Ley N.° 26702 y sus modificatorias).

“Este deterioro fue consecuencia de las continuas pérdidas generadas por una deficiente gestión crediticia de sus negocios y el insuficiente respaldo patrimonial por parte de sus accionistas, pese a los reiterados requerimientos de aporte de capital por parte de la SBS”, explicó la Superintendencia.

Intervención a una cooperativa

La SBS también dispuso la intervención de la Coopac Kuria, que incurrió en la causal de pérdida total de su capital social y de su reserva cooperativa, al registrar un patrimonio negativo de -S/21,99 millones al 31 de diciembre de 2025, según la información financiera reportada y las acciones de supervisión realizadas.

La entidad reguladora había otorgado un plazo máximo de 30 días calendario para revertir esta situación de insolvencia; sin embargo, al vencerse el periodo, no se acreditó el cumplimiento del requerimiento.