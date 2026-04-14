Elecciones 2026: ¿Estás obligado a repetir como miembro de mesa en segunda vuelta?

La función de miembro de mesa constituye un deber cívico esencial para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones, según la ONPE.

Los ciudadanos que fueron designados como miembros de mesa —tanto titulares como suplentes— en las elecciones generales del 12 y 13 de abril deberán cumplir nuevamente con esta función durante la segunda vuelta, prevista para el domingo 7 de junio. Esta disposición fue establecida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en concordancia con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859).

De acuerdo con el artículo 64 de dicha ley, cuando se realiza una segunda vuelta no se lleva a cabo un nuevo sorteo para elegir a los integrantes de las mesas de sufragio. La medida tiene como objetivo dar continuidad al proceso electoral y asegurar que las personas previamente seleccionadas y capacitadas vuelvan a asumir el cargo en la etapa decisiva.

La ONPE aclaró que esta obligación alcanza únicamente a los ciudadanos que fueron elegidos inicialmente como titulares y suplentes mediante el sorteo oficial.

En ese sentido, quienes ocuparon el puesto de miembro de mesa en la primera vuelta debido a la ausencia de los titulares no estarán obligados a participar nuevamente en la segunda jornada electoral.

Multas y justificaciones

Las personas que no cumplan con su rol como miembros de mesa deberán pagar una multa de S/275, equivalente al 5% de la unidad impositiva tributaria. Sin embargo, la normativa permite presentar justificaciones en casos debidamente sustentados. Para ello, es necesario presentar documentos que acrediten la causa de la inasistencia e iniciar el trámite correspondiente ante las autoridades electorales.

La Ley Orgánica de Elecciones establece que ser miembro de mesa es una obligación cívica. Cada mesa está conformada por tres ciudadanos responsables de garantizar el inicio oportuno, la transparencia y el correcto desarrollo de la votación. La ONPE remarcó que esta labor resulta clave para asegurar la legitimidad y la confianza en los resultados.

Pago a los miembros de mesa

Quienes participen como miembros de mesa en la segunda vuelta del 7 de junio recibirán nuevamente una compensación de S/165, tal como ocurrió en la primera jornada electoral.