Este 12 de abril los ciudadanos elegidos como miembros de mesa recibirán una compensación económica y otros beneficios por su labor en elecciones 2026.

En estas Elecciones Generales del domingo 12 de abril de 2026, los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa que cumplan con su deber cívico asistiendo a sus centros de votación recibirán una compensación económica. Esta medida, ratificada por la ONPE y el JNE, busca incentivar la participación ciudadana y asegurar la instalación oportuna de las mesas de sufragio en todo el territorio nacional.

¿Cuánto paga el JNE por ser miembro de mesa en Elecciones 2026?

Según lo informado por los organismos electorales, la compensación económica establecida para quienes desempeñen el rol de miembro de mesa en estas Elecciones Generales será de S/165 por cada jornada electoral.

¿Cuánto pagan si cumplo con ser miembro de mesa? ONPE informa.

En caso de una segunda vuelta, los ciudadanos que vuelvan a ser miembros de mesa recibirán un pago adicional del mismo monto. Esta remuneración equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Además, se recuerda que deben permanecer durante toda la jornada electoral cumpliendo funciones como la firma de actas, el manejo de documentos, el cierre de mesa y el proceso de escrutinio en los centros de votación.

De no cumplir con este deber, el ciudadano será sancionado con una multa de S/275, a la que se suma la penalidad correspondiente por no sufragar, la cual varía según la clasificación socioeconómica del votante.

¿Cómo y cuándo podrán cobrar los miembros de mesa su pago?

El pago no se realiza de forma inmediata tras las elecciones, sino dentro de un plazo posterior que será establecido por la ONPE en los días siguientes a los comicios. Por ello, se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a la información oficial difundida en redes sociales y comunicados de prensa.

Para cobrar, los miembros de mesa deberán registrarse en la plataforma de la ONPE con su DNI y elegir la modalidad de pago, como Yape, Plin o Banco de la Nación.

¿Qué otros beneficios tengo además del pago?

Tu beneficio no es solo económico: también tienes derecho a un día de descanso remunerado por haber cumplido como miembro de mesa. Este aplica para trabajadores del sector público y privado, sin descuento en el sueldo.