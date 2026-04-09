¿Trabajas y eres miembro de mesa? Estas son las obligaciones de tu empresa y posibles sanciones

Miembros de mesa tienen derecho a descanso remunerado tras elecciones . Conoce qué dice la ley y qué riesgos enfrentan las empresas si no cumplen.

Si el empleador o empresa no cumple con esto podría ganarse problemas.

Si el empleador o empresa no cumple con esto podría ganarse problemas.

Participar como miembro de mesa en unas elecciones en Perú no es una tarea menor. Se trata de una jornada intensa que puede extenderse por más de 12 horas, pero que forma parte de un deber ciudadano obligatorio. Sin embargo, una vez terminada la votación, surge una pregunta clave en el entorno laboral: ¿el trabajador tiene derecho a descansar al día siguiente?

Aunque para algunas empresas esto puede representar un reto operativo, la legislación peruana es clara y establece reglas que no dependen de decisiones internas, sino de obligaciones que deben cumplirse.

Descanso post electoral: lo que dice la ley

Según la Ley Orgánica de Elecciones del Perú y las disposiciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), todo ciudadano que haya ejercido como miembro de mesa tiene derecho a un día de descanso remunerado inmediatamente después de la jornada electoral.

Eso sí, para acceder a este beneficio es indispensable presentar la constancia que certifique su participación.

Este derecho no es opcional ni negociable. Las empresas, sin importar su tamaño o rubro, están obligadas a respetarlo. Cualquier intento de desconocerlo o condicionarlo se encuentra fuera del marco legal vigente.

Empresas en alerta: consecuencias de incumplir la norma

No cumplir con esta disposición puede traer problemas serios para las organizaciones. Más allá de las sanciones administrativas, también se exponen a conflictos laborales y a un deterioro del clima interno.

“Este descanso no está sujeto a negociación. Es un derecho reconocido por ley y las organizaciones deben asumirlo como parte de su responsabilidad institucional. Cuando una empresa decide relativizar por razones operativas, el mensaje que transmite es que el cumplimiento legal puede adaptarse a la conveniencia del momento”, sostiene Daniel Abusabal, representante de la firma Talana.

¿Se puede reprogramar el descanso?

En la práctica, algunas empresas optan por coordinar con el trabajador cuándo hacer efectivo el descanso, especialmente en sectores donde la operación no puede detenerse.

Este tipo de acuerdos sí es posible, pero con una condición clave: el beneficio no puede eliminarse ni sustituirse por otra medida.

La norma garantiza el descanso, aunque permite cierta flexibilidad en su aplicación. Es decir, la empresa puede organizar cuándo se otorga, pero no negarlo.

Planificación: el verdadero desafío para las empresas

Los procesos electorales no son eventos inesperados. Por eso, la clave está en anticiparse. Incorporar la ausencia de trabajadores designados como miembros de mesa dentro de la planificación interna es fundamental para evitar contratiempos.

No hacerlo no solo implica riesgos legales, sino también evidencia fallas en la gestión organizacional.