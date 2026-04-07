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Elecciones Generales 2026: JNE revela desde que edad ya no están obligados a votar

Elecciones 2026 en Perú: conoce hasta qué edad es obligatorio votar y quiénes están exonerados de pagar multas electorales.

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    Elecciones Generales 2026: JNE revela desde que edad ya no están obligados a votar
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    Elecciones Generales 2026: JNE revela desde que edad ya no están obligados a votar

    Con las elecciones generales del 2026 cada vez más cerca, una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos —especialmente entre los adultos mayores— tiene que ver con la obligatoriedad del voto y las posibles sanciones.

    El próximo domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, senadores y representantes del Parlamento Andino. Pero, ¿todos están obligados a votar?

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    ¿Hasta qué edad es obligatorio votar en Perú?

    La normativa peruana es clara. Según la Constitución Política y la Ley Orgánica de Elecciones, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años.

    Así lo establece el artículo 31: "el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años de edad".

    Esto significa que, a partir de los 70 años, el voto deja de ser obligatorio y pasa a ser facultativo. En otras palabras, los ciudadanos mayores de esa edad pueden decidir libremente si desean participar o no en el proceso electoral, sin enfrentar sanciones.

    ¿Quiénes están exonerados de multas electorales?

    En ese mismo sentido, las personas mayores de 70 años no están sujetas a multas en caso de no acudir a votar. Esto responde a un enfoque que busca facilitar la participación sin imponer obligaciones a este grupo etario.

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    Por el contrario, quienes tienen entre 18 y 70 años sí deben cumplir con su deber cívico, ya que la omisión del voto puede generar sanciones económicas.

    Así, la ley peruana establece un equilibrio: garantiza la participación ciudadana, pero también contempla excepciones para los adultos mayores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Elecciones Generales 2026: JNE revela desde que edad ya no están obligados a votar
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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