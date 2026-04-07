ATENCIÓN | Corte de luz este 8 y 9 de abril en 9 distritos: 39 zonas sin servicio por hasta 10 horas
¡Atención! La empresa Pluz Perú anunció oficialmente, a través de su página web, cortes de luz programados para este miércoles 8 y jueves 9 de abril. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.
Corte de luz este miércoles 8, según Luz Perú
Rímac
- Horario de corte: 8.00 – 18.00
- Zonas afectadas: Jr. Paita cdra 4, 5; Jr. Sechura cdra 1; Jr. Trujillo cdra 5
Ventanilla
- Horario de corte: 8.30 – 18.30
- Zonas afectadas: A.H. Sta Rosa Pachacutec mzs I, J, K, L; A.H. Héroes del Cenepa mzs E, G, H; A.H. Ecológico Piloto Sta Rosa mzs I, J, K, L
- Horario de corte: 9.00 – 17.00
- Zonas afectadas: A.H. Luz y Paz Proy Piloto Pachacutec mz A1–X1; A.H. Sagrado Corazón de Jesús mz I, J, K, M, N, O, S
- Horario de corte: 9.00 – 18.00
- Zonas afectadas: Asoc. Micro y Peq. Empresarios Agropecuarios mz M1, N1, P1, Q, Q1
Carabayllo
- Horario de corte: 9.00 – 14.00
- Zonas afectadas: Asoc. Autogestionaria Cruz del Norte I mz B–G; Asoc. Atrem mz D, E
- Horario de corte: 14.00 – 17.00
- Zonas afectadas: Proviv María de los Ángeles mz A, B, C, E, F
Pueblo Libre
- Horario de corte: 11.00 – 15.30
- Zonas afectadas: Calle Juan Valer Sandoval cdra 5; Calle Los Bambues cdra 1
Lima
- Horario de corte: 0.00 – 4.00
- Zonas afectadas: Psje. Olaya Plaza de Armas
Huacho (Huaura)
- Horario de corte: 8.00 – 17.00
- Zonas afectadas: Ex Fundo Chacaca
Corte de luz este jueves 9 de abril, según Luz Perú
Pueblo Libre
- Horario de corte: 8.30 – 19.00
- Zonas afectadas: Av. del Río cdra 2, 3, 4; Calle Bahía cdra 1, 2; Calle Gral. Borgoño cdra 4; Jr. Copacabana cdra 1; Calle Rivadavia cdra 1; Parque Ruiz cdra 0; Parque Orquídea cdra 1; Calle Teruel cdra 2; Jr. Gral. Bermúdez cdra 2; Jr. Maypu cdra 4; Jr. F. Portugal cdra 2; Psje. Requena cdra 1
San Juan de Lurigancho
- Horario de corte: 9.00 – 18.00
- Zonas afectadas: Jr. Cajamarquilla cdra 15
San Antonio de Chaclla
- Horario de corte: 9.30 – 18.30
- Zonas afectadas: Asoc. Lomas Quebrada Canto Grande ex Parque Porcino mzs PP9, PP12, PP17, PP18, PP19; Asoc. Viv. Comunal Progresista Jicamarca mzs PP03, PP04A, PP05, PP09, PP11, PP14, PP14A, PP15, PP16, PP16A, PP17, PP18, PP19, PP20, PP21, PP22, PP23, PP24, PP25, PP26, PP27; Asoc. Agrup. de Morad. del SCT Casuarinas Altas Anx. 2 mzs X1, X1A, X2, X2A, X3
Carabayllo
- Horario de corte: 9.00 – 12.00
- Zonas afectadas: Pro. Viv. Las Mercedes mzs A, B; Pro. Viv. Vista Alegre mzs A, B, C, D, E; Pro. Viv. Los Jardines II etapa mzs A, B, C, D, E; Asoc. Viv. Los Pinos mzs A, B, C; Pro. Viv. Santa Rosa mzs B, C, E
- Horario de corte: 10.00 – 18.00
- Zonas afectadas: Pro. Viv. Sol de Sta María mzs A, B; Asoc. de Viv. San Francisco mz C
San Martín de Porres
- Horario de corte: 10.00 – 18.00
- Zonas afectadas: Av. Carlos Izaguirre