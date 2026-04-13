ES OFICIAL | Techo Propio 2026 arranca este 14 de abril y así puedes POSTULAR a los BONOS que NO necesitas DEVOLVER

La convocatoria de Techo Propio incluye un proceso sin costo, con requisitos definidos de acceso y propiedad, así como condiciones especiales para hogares que cuentan con personas con discapacidad.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció que el 14 de abril comenzará la primera convocatoria nacional 2026 del programa Techo Propio, con la finalidad de promover el acceso a una vivienda adecuada para familias de bajos recursos. En esta fase, los ciudadanos podrán postular al Bono Familiar Habitacional (BFH) mediante la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio Propio.

Como parte de las acciones inclusivas, los días 14 y 15 de abril la inscripción estará destinada únicamente a hogares que tengan entre sus miembros a personas con discapacidad severa que utilicen silla de ruedas. Para acceder a esta etapa, será obligatorio presentar el carné del Conadis y el certificado de discapacidad emitido por un establecimiento de salud autorizado.

¿Cuáles son los requisitos y condiciones para acceder al bono?

Las familias interesadas deberán cumplir con diversas condiciones establecidas por el programa. Entre ellas, se solicita que el terreno o el aire independizado donde se edificará la vivienda esté inscrito en Registros Públicos, además de contar con un grupo familiar formalmente constituido.

De igual forma, los ingresos mensuales del hogar no deben exceder los S/2.706, no se puede tener otra propiedad en el país ni haber recibido previamente apoyo habitacional del Estado. También se exige demostrar un ahorro mínimo de S/2.475 como requisito indispensable para acceder al subsidio.

Montos del subsidio y canales de atención

El Bono Familiar Habitacional tiene un valor de S/33.000, aunque este monto podría incrementarse en algunas regiones según criterios técnicos establecidos por las autoridades. En el caso de hogares que incluyan a una persona con discapacidad, el subsidio puede alcanzar los S/41.250, con el objetivo de incorporar adecuaciones que aseguren condiciones de accesibilidad en la vivienda.

El proceso de inscripción es gratuito y, tras la evaluación, el Fondo MiVivienda publicará en su página web la lista oficial de beneficiarios. Para consultas u orientación, los interesados pueden acudir a la Vitrina Inmobiliaria en Lima, a los Centros de Atención al Ciudadano a nivel nacional, comunicarse a la línea gratuita 0800-12-200 o ingresar al portal del Fondo MiVivienda, donde también se encuentra el listado de entidades técnicas autorizadas.

Entregaron bonos de S/500 a familias afectadas por lluvias

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento otorgó 46 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencia (BAE) a familias damnificadas en los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa y Cajamarca, cuyas viviendas sufrieron graves daños a causa de las intensas lluvias.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 090-2026-Vivienda, publicada en marzo en el diario oficial El Peruano, que autorizó la octava convocatoria del año de este subsidio.