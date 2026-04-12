¿Se pueden dejar sin efecto las Elecciones 2026? Conoce qué dice la Constitución en medio de la controversia

Según la Constitución Política del Perú , los comicios pueden ser anulados si los votos en blanco y nulos superan al total de votos emitidos. Por su parte, la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece condiciones adicionales.

Las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026 se desarrollan en medio de retrasos en la instalación y apertura de mesas y locales de votación en diversas zonas del país.

Frente a esta situación, surge la duda entre los ciudadanos sobre si estos inconvenientes podrían llevar a la anulación del proceso, considerando las demoras registradas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Ante ello, La República revisó la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para detallar las causales que permitirían invalidar los comicios.

¿Se pueden anular las Elecciones 2026? Esto dice la Ley Orgánica del JNE y la Constitución Política del Perú

Según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), esta entidad tiene la facultad de declarar la nulidad de un proceso electoral, aunque solo bajo determinadas condiciones. "Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones: Declarar la nulidad de un proceso electoral, de referéndum u otras consultas populares, en los casos señalados en el Artículo 184 de la Constitución Política del Perú y las leyes", se lee en el documento.

El artículo 184 de la Constitución Política establece lo siguiente: El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales".

En otras palabras, la anulación solo procede si los votos nulos o en blanco exceden los dos tercios del total de votos emitidos.

¿Se pueden anular las elecciones 2026? Esto dice la Ley Orgánica de Elecciones

De acuerdo con el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones, un proceso puede ser declarado nulo en dos supuestos. El primero ocurre cuando los votos nulos o en blanco, ya sea juntos o por separado, superan los dos tercios del número de votos válidos.

El segundo se da cuando se anulan elecciones en una o más circunscripciones que, en conjunto, representen al menos un tercio de la votación nacional válida.

¿Quiénes pueden presentar los recursos de nulidad?

Según la LOE, "Los recursos de nulidad sólo pueden ser interpuestos por los personeros legales de los partidos, alianzas de partidos, agrupaciones o listas independientes y se presentan al Jurado Nacional de Elecciones en el plazo de tres días, contados desde el día siguiente al de la proclamación de los resultados o de la publicación de la resolución que origine el recurso".