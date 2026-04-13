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Elecciones 2026: lista de congresistas que buscaron la reelección y no lograron pasar la valla electoral

Más de 20 congresistas no lograron reelegirse en 2026 y quedaron fuera del nuevo Congreso bicameral tras no superar la valla electoral.

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    Elecciones 2026: lista de congresistas que buscaron la reelección y no lograron pasar la valla electoral
    Varios integrantes del Congreso han quedado en fuera del nuevo Congreso bicameral. | Composición Wapa
    Elecciones 2026: lista de congresistas que buscaron la reelección y no lograron pasar la valla electoral

    El nuevo mapa político que dejan las Elecciones Generales 2026 marca un punto de quiebre para varios rostros conocidos del Congreso. Más de 20 parlamentarios que aspiraban a mantenerse en la vida política —ya sea en el Senado o la Cámara de Diputados— no lograron superar la valla electoral y quedaron fuera del próximo Parlamento bicameral.

    El resultado no solo refleja una derrota individual, sino también un mensaje claro del electorado frente al desempeño del actual Legislativo y a las estrategias partidarias adoptadas en esta contienda.

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    Reelección frustrada: figuras conocidas no lograron volver

    Entre los nombres que buscaban continuidad destacan legisladores con alta visibilidad mediática que apostaron por nuevas agrupaciones o cambiaron de partido en el camino. Sin embargo, ninguna de estas apuestas logró consolidarse en las urnas.

    Figuras como Jorge Montoya, Guido Bellido, Sigrid Bazán y Edward Málaga no alcanzaron el respaldo necesario para mantenerse en carrera, pese a liderar o integrar listas en distintos partidos.

    Otros congresistas optaron por organizaciones con menor presencia electoral, lo que terminó afectando sus posibilidades. En varios casos, el cambio de camiseta política no logró sostener el vínculo con el electorado ni traducirse en votos suficientes.

    También resaltan agrupaciones como Somos Perú y Podemos Perú, que incluyeron en sus listas a congresistas en funciones, pero no consiguieron asegurar su permanencia en el próximo Congreso.

    Fragmentación política y desgaste legislativo

    El proceso electoral evidenció un escenario altamente fragmentado. Más de 10 partidos incorporaron congresistas en sus listas, pero varios no lograron consolidar una base electoral sólida.

    El cambio constante de bancada durante el actual periodo legislativo también pasó factura. Muchos de los candidatos iniciaron su gestión en un partido y terminaron postulando por otro, lo que debilitó su identidad política y generó desconfianza entre los votantes.

    A esto se suma el desgaste acumulado del Congreso actual, marcado por decisiones controvertidas, tensiones con otras instituciones y cuestionamientos éticos. Este contexto hizo que la reelección fuera un reto difícil de superar para varios parlamentarios.

    No solo congresistas: exfiguras también quedaron fuera

    La lista de candidatos que no lograron pasar la valla incluye también a figuras históricas y exautoridades. En el Partido Aprista Peruano (APRA), nombres como Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén no consiguieron retornar al Parlamento, evidenciando la crisis que atraviesa esta agrupación.

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    También figuran exministros del gobierno de Dina Boluarte que intentaron llegar al Congreso con Alianza para el Progreso, pero no obtuvieron el respaldo suficiente.

    El caso de Raúl Noblecilla es otro ejemplo de cómo incluso figuras que buscaban reposicionarse políticamente no lograron conectar con el electorado.

    En conjunto, estos resultados muestran un escenario donde la ciudadanía optó por renovar la representación política, dejando fuera a nombres conocidos que, pese a su trayectoria, no lograron superar la barrera electoral.

    SOBRE EL AUTOR:
    Elecciones 2026: lista de congresistas que buscaron la reelección y no lograron pasar la valla electoral
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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