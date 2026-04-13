¿Cuándo será la segunda vuelta en Perú 2026? Revisa la fecha clave de las elecciones presidenciales

Segunda vuelta en Perú 2026 : fecha, cómo funciona el balotaje y qué cargos se eligen en este proceso clave.

Concluida la primera etapa de las Elecciones Generales 2026, el escenario político peruano entra en su fase más decisiva: el balotaje presidencial. Este proceso se activa cuando ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos válidos, obligando a una nueva votación entre las dos opciones más respaldadas.

La segunda vuelta será organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), institución responsable de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso.

Segunda vuelta 2026: la fecha que definirá al próximo presidente

El calendario electoral ya tiene marcada la jornada clave: el domingo 7 de junio del 2026. Ese día, los ciudadanos volverán a acudir a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado.

En esta etapa, solo competirán los dos candidatos que lideraron la votación en la primera vuelta. Se trata de una elección que suele concentrar mayor atención política, mediática y ciudadana, ya que definirá el rumbo del país para los próximos años.

¿Por qué se activa una segunda vuelta?

El sistema electoral peruano establece que, si ningún postulante logra superar el 50% de los votos válidos en la primera ronda, se activa automáticamente una segunda elección.

Este mecanismo busca asegurar que el presidente electo cuente con un respaldo mayoritario, fortaleciendo así la legitimidad democrática. Durante este periodo, los dos candidatos finalistas intensifican sus campañas para atraer a los votantes que inicialmente apoyaron a otras agrupaciones.

Qué cargos se eligen en las Elecciones 2026

El proceso electoral no solo define al presidente, sino también a otras autoridades clave del Estado. En estas elecciones, los peruanos elegirán al mandatario y a los vicepresidentes que integran la fórmula presidencial inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes asumirán funciones por un periodo de cinco años.

Además, se renovará el Congreso bajo un modelo bicameral, con la elección de diputados y senadores, marcando el regreso de un sistema legislativo que no se aplicaba desde hace décadas en el país.

A esto se suma la elección de representantes ante el Parlamento Andino, quienes cumplen un rol de articulación regional y forman parte del mismo proceso electoral, bajo normas de fiscalización y control.