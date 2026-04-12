Flash Electoral 2026: Ipsos revela qué candidatos pasarían a SEGUNDA VUELTA junto a Keiko Fujimori
Tras el cierre de las elecciones generales 2026 en Perú, se dieron a conocer los primeros datos del flash electoral (boca de urna) elaborados por Ipsos Datum. En este primer avance, Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, encabeza la votación con 16,6%, seguida por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, quien alcanza el 12,1%.
Detrás de ellos se configura un escenario bastante ajustado. Ricardo Belmont (Obras) obtiene 11,8%, mientras que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) registra 11%. Muy cerca aparece Jorge Nieto (Buen Gobierno) con 10,7%, evidenciando un panorama de empate técnico entre varios postulantes.
Nota en desarrollo