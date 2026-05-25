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Melcochita se distancia de planes de boda con su joven pareja tras comentario sobre su edad: "Hay que ir despacio"

¿Desilusión amorosa? Melcochita reconoció que no está apurado en casarse luego de que Heidy Amado mencionara que él "está en los descuentos" y hablara de matrimonios posibles.

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    Melcochita se distancia de planes de boda con su joven pareja tras comentario sobre su edad: "Hay que ir despacio"
    Melcochita pone frenó a los rumores de posible matrimonio con su enfermera.
    Melcochita se distancia de planes de boda con su joven pareja tras comentario sobre su edad: "Hay que ir despacio"

    Melcochita vuelve a ser noticia en el mundo del espectáculo peruano al hablar sobre su vínculo con Heidy Amado, con quien ha mantenido un conocido romance por varios meses. El popular humorista y músico afirmó que no tiene prisa por casarse, a pesar de los rumores constantes sobre una posible boda.

    Estas palabras del comediante se dieron en el podcast 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello, donde también respondió al revuelo causado por su "enfermera" quien declaró recientemente que el artista "ya está en los descuentos", comentario que rápidamente se hizo viral en redes.

    Melcochita prefiere avanzar con prudencia en su relación con Heidy Amado

    En la entrevista, Melcochita comentó que prefiere llevar su vida amorosa de manera calmada, sin las presiones externas. Destacó que para él es fundamental construir una base estable antes de considerar cualquier paso más serio con Heidy Amado.

    "Hay que ir poco a poco para llegar a un acuerdo matrimonial", comentó el humorista al ser cuestionado sobre la posibilidad de casarse con su actual pareja.

    Las afirmaciones de Melcochita surgieron tras las palabras de Monserrat Seminario, quien sigue estando legalmente casada con él, advirtiendo a Heidy Amado sobre las falsas expectativas de matrimonio. Aun así, el artista asegura que su relación se basa en la confianza y estabilidad. "Estoy invicto, mi corazón aún guarda un pedacito", declaró.

    ¿Qué dijo Heidy Amado sobre Melcochita?

    La controversia sobre Melcochita y Heidy Amado se acentuó días antes de esta entrevista, tras su aparición en el podcast 'Q' bochinche', presentado por Samuel Suárez.

    Durante la charla, el presentador señaló que el humorista sigue unido por la Iglesia y por lo civil con Monserrat Seminario, hecho que impide formalizar otra unión oficialmente. Fue entonces cuando Heidy Amado realizó un comentario sobre la edad del comediante.

    "Claro, pero también, si lo pensamos, él ya está en los descuentos. Entonces, ¿qué vamos a esperar?", expresó la joven al explicar por qué no ve necesario esperar un posible divorcio para oficializar su relación.

    Las palabras cobraron aún más relevancia cuando Heidy insinuó que el procedimiento legal podría dilatarse excesivamente. "Todavía faltan muchos años para que el divorcio suceda. Según él mismo dice, no se lo quieren conceder", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melcochita se distancia de planes de boda con su joven pareja tras comentario sobre su edad: "Hay que ir despacio"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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