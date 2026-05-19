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Novia de Melcochita lanza PECULIAR mensaje y genera revuelo en redes: “Él ya está en los descuentos”

El comentario de Heydi Amado en pleno pódcast alteró el semblante de Melcochita, de 90 años, en los momentos siguientes de 'Q’Bochinche'.

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    Melcochita y su novia Heydi Amado no paran de presentarse en programas. | Composición Wapa
    Novia de Melcochita lanza PECULIAR mensaje y genera revuelo en redes: “Él ya está en los descuentos”

    El cómico Melcochita y su joven pareja, Heydi Amado, de 22 años, siguen participando en diversos programas de televisión y canales de YouTube para hablar sobre su relación. Esta ha sido objeto de debate debido a la notable diferencia de edad de 68 años y porque Heydi era amiga cercana de Monserrat Seminario, aún esposa legítima del reconocido comediante.

    No obstante, Heydi Amado avivó las críticas al participar en el pódcast 'Q’Bochinche' con comentarios despectivos hacia Pablo Villanueva, conocido como Melcochita. "Él ya está en los descuentos", mencionó, sugiriendo que el artista podría no tener mucho tiempo de vida restante.

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    Declaraciones de Heydi Amado sobre Melcochita

    La controversia inició cuando el presentador Samuel Suárez destacó que Melcochita sigue legalmente casado por lo civil y por la Iglesia con Monserrat. Por ello, Suárez consideró a Heydi Amado como ‘la amante’, término que no debería incomodarla, según él.

    Ante esto, Heydi asombró a muchos al indicar que no sería razonable esperar un divorcio para formalizar su vínculo con el artista de 90 años, ya que, según ella, él no dispondría de mucho tiempo por delante.

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    “Claro, pero al mismo tiempo, si observamos, él ya está en los descuentos. Entonces, ¿qué vamos a aguardar? Mucho tiempo hasta que el divorcio se concrete. Como él dice, no se lo quieren otorgar. Además, disfrutamos lo que vivimos, así que, ¿para qué?”, expresó.

    Estas palabras desencadenaron un cambio inmediato en el ánimo de Melcochita, quien mostró seriedad y un cambio notable de semblante en los minutos posteriores.

    Respuesta de Heydi Amado a su padre tras críticas

    El padre de Heydi Amado compartió su opinión en 'Magaly TV: la firme' calificando la relación de su hija con el comediante como “una payasada”. Frente a esto, Heydi decidió responder públicamente.

    “Vi lo que mi papá expresó, puede que disienta, pero hemos dialogado y él respeta mi elección. Soy una mujer adulta y hago mis propias determinaciones”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novia de Melcochita lanza PECULIAR mensaje y genera revuelo en redes: “Él ya está en los descuentos”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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