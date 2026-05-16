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Laura Huarcayo vive un momento embarazoso tras rechazo en vivo de actriz mexicana

Laura Huarcayo intentó demostrar afecto a una actriz mexicana, pero fue apartada inesperadamente en vivo.

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    Laura Huarcayo vive un momento embarazoso tras rechazo en vivo de actriz mexicana
    Laura Huarcayo pasa VERGONSOSO MOMENTO tras DESPLANTE de actriz mexicana EN VIVO | Creditos: Composición Wp | Fuente: Difusión
    Laura Huarcayo vive un momento embarazoso tras rechazo en vivo de actriz mexicana

    En el programa 'Mande quien mande', conducido por Laura Huarcayo, Tula Rodríguez y La Carlota, se vivió un tenso momento cuando recibieron la visita de Humberto Zurita y su pareja, la actriz y cantante Stephanie Salas. Aunque el objetivo era promocionar la obra 'El seductor', una situación inesperada se robó la atención del público.

    El incidente ocurrió al finalizar el programa, mientras Humberto Zurita expresaba su gratitud al público de América TV. Fue entonces cuando Laura Huarcayo intentó despedirse de Stephanie Salas y le tocó el hombro para captar su atención. Sin embargo, la actriz mexicana no respondió de inmediato y pareció ignorar el gesto de la conductora.

    Solo después de varios intentos, Stephanie se giró, aunque con una expresión que muchos usuarios en redes consideraron incómoda. La situación se intensificó cuando Laura intentó despedirse con un beso en la mejilla y la actriz retiró el brazo, devolviendo solo una sonrisa breve en lugar del esperado gesto afectuoso. Aunque la conductora también sonrió, el momento quedó plasmado en la transmisión en vivo.

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    El video del incidente fue compartido rápidamente en redes sociales, donde comenzaron las especulaciones sobre el comportamiento de Stephanie Salas. Algunos sugirieron como posible causa un segmento del programa en el que Humberto Zurita participó en una escena de actuación con Laura Huarcayo, en la que simularon un beso. Aunque ella optó por un abrazo en lugar del beso, algunos internautas creen que esto incomodó a la actriz mexicana.

    Otra teoría sugiere que Stephanie Salas podría haberse sentido incómoda por la producción del programa, ya que durante la entrevista exhibieron fotos antiguas suyas para Playboy de los años 90. En redes sociales, algunos señalaron que esto podría haber molestado a la actriz y cantante mexicana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Laura Huarcayo vive un momento embarazoso tras rechazo en vivo de actriz mexicana
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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