Laura Huarcayo se equivoca en vivo y CONFUNDE a Pamela López con Pamela Franco

Laura Huarcayo confundió a Pamela López con Pamela Franco en vivo frente a Briana, hija de Christian Cueva, generando un tenso momento en ‘Mande quien mande’.

Laura Huarcayo no se dio cuenta de su error. | Composición Wapa

Laura Huarcayo no se dio cuenta de su error. | Composición Wapa

Lo que comenzó como una noche de risas, baile y orgullo familiar terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de 'La Dupla Perfecta', segmento del programa 'Mande quien mande'. Pamela López y su hija Briana, fruto de su relación con Christian Cueva, lograron uno de los puntajes más altos del concurso, pero un desliz en vivo cambió por completo el ambiente del set.

Durante la lectura oficial de los resultados, la conductora Laura Huarcayo cometió un error que dejó a todos en shock: confundió públicamente a Pamela López con Pamela Franco, actual pareja del futbolista, justo cuando la menor se encontraba a su lado.

“Pamela Franco y Briana”: el lapsus que desató la tensión

Mientras el programa avanzaba y los participantes esperaban conocer sus calificaciones, Laura Huarcayo anunció el primer lugar sin notar su equivocación.

"Hasta el momento, en primer lugar va, Pamela Franco y Briana con 18 puntos…"

El error ocurrió en vivo, frente a las cámaras y ante la mirada de los presentes. Pese a la evidente confusión, la conductora continuó con normalidad y pasó a presentar a la siguiente dupla, sin corregir lo dicho.

Pamela López, sentada junto a su hija, mantuvo la compostura y sonrió a las cámaras; sin embargo, el lenguaje corporal de Briana fue distinto. La menor permaneció seria y en silencio tras escuchar el nombre que no correspondía a su madre.

La reacción de Briana y el ambiente tras el error

Luego del desliz, la tensión se sintió en el estudio. Aunque el programa intentó retomar el tono divertido, la escena no pasó desapercibida entre los televidentes. Briana no hizo comentarios, pero su expresión reflejaba incomodidad.

Minutos después, el ambiente cambió cuando otra pequeña participante protagonizó una escena romántica con el hijo de Pedro Loli, lo que desató carcajadas y ayudó a distender el momento en el set.

El trasfondo que vuelve más sensible el episodio

Este episodio se da en medio de un contexto familiar ya expuesto públicamente. Semanas atrás, la abogada de Christian Cueva reveló que una de sus hijas le habría mencionado la relación del futbolista con Pamela Franco y cuestionado sus verdaderas intenciones, situación que habría motivado al jugador a pedir custodia compartida.

Además, en 2025 salió a la luz un audio atribuido a la menor, donde se afirmaba que su padre las habría dejado por la cantante. En ese momento, Pamela López confirmó que sus hijas ya conocían la situación.

“Es inevitable no tapar el sol con un dedo, sobre todo cuando cada vez se atreve a más y ven cosas en tele. Por ejemplo, a la mayor, yo sí le he explicado las cosas como son”.