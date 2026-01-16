Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

Conductora histórica vuelve a la TV y opaca debut de Ethel Pozo en Panamericana: “Mejor que verla a ella”

Su regreso opaca el debut de Ethel Pozo en Panamericana TV y reaviva la nostalgia por su complicidad con querido personaje en recordado programa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Conductora histórica vuelve a la TV y opaca debut de Ethel Pozo en Panamericana: “Mejor que verla a ella”
    Regreso de Ethel Pozo a Panamericana TV se ve opacado | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Conductora histórica vuelve a la TV y opaca debut de Ethel Pozo en Panamericana: “Mejor que verla a ella”

    El regreso de una figura muy querida de la televisión peruana ha remecido el horario del mediodía y encendido las redes sociales. Su vuelta a la pantalla chica no solo despierta nostalgia, sino también altas expectativas entre los televidentes. La respuesta del público ha sido inmediata y contundente. Incluso, su aparición ha terminado opacando el esperado debut de Ethel Pozo en Panamericana TV.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela Franco habría encontrado chats de Cueva con mujer más joven que ella y lo enfrenta: "No es la primera vez"

    Comparaciones en redes por el estreno de Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana

    El suspenso terminó y América Televisión ya tiene carta fuerte para el mediodía. Laura Huarcayo vuelve oficialmente a la pantalla chica y asume la conducción de ‘Mande quien mande’ (MQM), marcando su regreso a la TV abierta tras la salida de María Pía Copello en 2025. El anuncio no pasó desapercibido y rápidamente generó conversación entre los televidentes.

    La noticia fue confirmada la noche del jueves mediante la promoción oficial del programa, la cual dejó atrás los rumores y confirmó lo que muchos esperaban: Laura Huarcayo será el nuevo rostro del espacio de América Televisión. El avance televisivo provocó una avalancha de reacciones y reavivó la expectativa por esta nueva etapa del magazine.

    La promoción también reveló un detalle clave para los seguidores del programa: Laura Huarcayo volverá a compartir la conducción con Carlos Vílchez en su icónico personaje de La Carlota. Esta dupla, recordada por su complicidad y dinamismo, promete refrescar el formato y conectar nuevamente con el público del mediodía.

    El anuncio del regreso de Huarcayo coincidió con la expectativa por el próximo estreno de un programa en Panamericana TV, conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla. En ese contexto, una seguidora de Instarándula lanzó una broma que rápidamente llamó la atención: "Mejor que ver a Ethel", sin imaginar que Samuel Suárez pediría que pongan su programa 'después de "El Gran Chaparral"'.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Pamela López justifica por qué está exigiendo pensión de S/64 mil a Cueva: "Esa es mi realidad"

    Usuarios celebran el regreso de Laura Huarcayo a la televisión

    Las redes sociales se llenaron de mensajes de entusiasmo tras la confirmación. Muchos usuarios aseguraron que no se perderán esta nueva etapa del programa y celebraron el reencuentro con La Carlota.

    "¡Síiiii! ¡Por fin Laurita!", "La Huarcayo igualita, guapísima", "¡Bien! Me encanta Laurita, lo máximo. Ahora sí veo el programa", "Qué lindo, hacen una buena dupla", "Laurita, qué lindo recordar Lima Limón", fueron algunos de los comentarios más destacados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Conductora histórica vuelve a la TV y opaca debut de Ethel Pozo en Panamericana: “Mejor que verla a ella”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Christian Domínguez “llega” a hotel con una persona que no sería Karla Tarazona y ella arma persecución en plena calle

    Abogado de Pamela López la frena en seco en vivo tras fuerte calificativo a Pamela Franco y la deja “helada”

    Hija mayor de Pamela López confronta a la hija de Christian Cueva con impensada pregunta: "¿Aportaste en algo? ¿Qué hiciste?"

    Hermana de Samahara Lobatón difundió el paradero del hijo más pequeño de Bryan Torres y su estado

    Bryan Torres toma radical medida tras difusión de vídeo donde agrede a Samahara Lobatón

    Lo más vistos en Farándula

    ¡INESPERADO! María Pía festeja 20 años de matrimonio con sorpresa a su esposo, pero todo sale mal: “Me quiere matar”

    Josimar y su ‘prima’: Verónica González expone ecografía y filtra audios donde él le dice "Mi amor"

    Darinka Ramírez presume su pancita de embarazo y enternece al compartir la reacción de la hija de Farfán: “Te amo, hermanita”

    Ex de Sheyla que fue abandonado a puertas del altar, reaparece y se va con todo contra modelo

    Pamela López no estaría pagando el colegio de sus hijos, según abogada de Cueva: “¿Cómo es posible?”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;