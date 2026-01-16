Su regreso opaca el debut de Ethel Pozo en Panamericana TV y reaviva la nostalgia por su complicidad con querido personaje en recordado programa.

El regreso de una figura muy querida de la televisión peruana ha remecido el horario del mediodía y encendido las redes sociales. Su vuelta a la pantalla chica no solo despierta nostalgia, sino también altas expectativas entre los televidentes. La respuesta del público ha sido inmediata y contundente. Incluso, su aparición ha terminado opacando el esperado debut de Ethel Pozo en Panamericana TV.

Comparaciones en redes por el estreno de Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana

El suspenso terminó y América Televisión ya tiene carta fuerte para el mediodía. Laura Huarcayo vuelve oficialmente a la pantalla chica y asume la conducción de ‘Mande quien mande’ (MQM), marcando su regreso a la TV abierta tras la salida de María Pía Copello en 2025. El anuncio no pasó desapercibido y rápidamente generó conversación entre los televidentes.

La noticia fue confirmada la noche del jueves mediante la promoción oficial del programa, la cual dejó atrás los rumores y confirmó lo que muchos esperaban: Laura Huarcayo será el nuevo rostro del espacio de América Televisión. El avance televisivo provocó una avalancha de reacciones y reavivó la expectativa por esta nueva etapa del magazine.

La promoción también reveló un detalle clave para los seguidores del programa: Laura Huarcayo volverá a compartir la conducción con Carlos Vílchez en su icónico personaje de La Carlota. Esta dupla, recordada por su complicidad y dinamismo, promete refrescar el formato y conectar nuevamente con el público del mediodía.

El anuncio del regreso de Huarcayo coincidió con la expectativa por el próximo estreno de un programa en Panamericana TV, conducido por Ethel Pozo y Maju Mantilla. En ese contexto, una seguidora de Instarándula lanzó una broma que rápidamente llamó la atención: "Mejor que ver a Ethel", sin imaginar que Samuel Suárez pediría que pongan su programa 'después de "El Gran Chaparral"'.

Usuarios celebran el regreso de Laura Huarcayo a la televisión

Las redes sociales se llenaron de mensajes de entusiasmo tras la confirmación. Muchos usuarios aseguraron que no se perderán esta nueva etapa del programa y celebraron el reencuentro con La Carlota.