¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

Natalia, Málaga, recibe sentencia tras rayar el carro de la nuera de Eva Ayllón

Natalia Málaga tendrá que asumir el pago de una reparación civil y acatar determinadas disposiciones. Con ello, el proceso judicial queda cerrado tras dos años de investigación.

    La exvoleyvolista tendrá que cumpliar una serie de normas. | Composición Wapa
    Después de casi dos años de un proceso que combinó espectáculo mediático, relaciones personales y procedimientos judiciales, la exvoleibolista Natalia Málaga fue declarada culpable por haber ocasionado daños materiales al vehículo de Jessyca Zegarra, esposa de Francisco García Ayllón —hijo de la destacada cantante criolla Eva Ayllón— y deberá pagar una reparación civil de S/5.000 y cumplir una serie de condiciones impuestas por la justicia peruana.

    Pese a que solo se pensaba que los rayones contra el carro de Jessyca Zegarra habrían ocurrido en una ocasión, en la sentencia de conformidad mostrada por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre se expuso que esto pasó en dos oportunidades. Asimismo, como dato adicional, en el informe emitido por el programa de espectáculos, se muestra un video grabado con una cámara oculta por el hijo de la cantante criolla, donde Málaga le rayaría su carro por segunda vez.

    La resolución final no impuso una pena privativa de libertad inmediata. La llamada “reserva de fallo condenatorio” —que suspende la ejecución de una pena de prisión bajo ciertas condiciones— fue acordada tras la aceptación de cargos por parte de Málaga, lo que redujo una posible sanción más severa.

    Esta es el monto que Natalia Málaga tendrá que pagar

    El acuerdo judicial estipula que la exdeportista deberá pagar S/5.000 por reparación civil en tres cuotas Y someterse al control biométrico periódico y evitar cometer nuevos delitos dolosos.

    Más allá del aspecto legal, el caso ha tensionado relaciones personales y ha tenido impacto en la esfera pública. Según reportes recientes, Eva Ayllón publicó un mensaje en redes sociales reflexionando sobre no desear el mal, sino conciencia, lo que muchos interpretaron como un intento de bajar la intensidad de la controversia y rescatar un enfoque más humano.

