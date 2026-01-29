Wapa.pe
¡A juntar agua! Corte del servicio afectará hasta por 12 horas a CINCO DISTRITOS este 30 de enero: mira si el tuyo está en la lista

María Pía Copello sobre entrega de “cheques en blanco”: “La gente habla porque tiene boca”

Ante las especulaciones que apuntaban a que contaba con un presupuesto sin límites, María Pía Copello respondió con sarcasmo y precisó que en Más Que TV lo que sobra es esfuerzo y dedicación, no lujos ni excesos.

    María Pía decidió romper su silencio.
    Las plataformas digitales se han visto inundadas con programas y podcast de innumerables creadores de contenido. Una de las apuestas en este novedoso campo es la de María Pía Copello, quien a través del canal de streaming "Más Que TV (+QTV)", ha reclutado a una serie de influencers, importantes figuras del deporte, la farándula y la televisión.

    Precisamente por ello, la ex animadora infantil ha estado expuesta aún sin fin de comentarios en las redes sociales, por parte de seguidores, que se preguntan cómo hará para pagar los sueldos de las reconocidas figuras que ha sumado a su canal, y si lo suyo, es una cuestión de presupuesto ilimitado para romper el mercado y hacer frente a la competencia.

    Ante la que creciente ola de comentarios e imágenes de supuestos cheques en blanco, entregados a las personalidades que contrató, María Pía Copello se vio obligada a romper su silencio con un contundente mensaje: “dicen que este es el canal con más dinero, pero ¿Quién realmente tiene un presupuesto sin límites para invertir? Nadie reparte cheques en blanco”, señaló.

    la ex conductora de Esto es Guerra fue mucho más allá y de manera tajante, respondió a quienes sueltan rumores sobre su proyecto en X y Tiktok. “No se crean todo lo que circula en las redes sociales. Muchas veces lo que mostramos es parte del show, una broma o un chascarrillo. La gente habla porque tiene boca, pero eso no significa que todo lo que dicen sea cierto”, manifestó.

    María Pía Copello también aprovechó para dejar en claro el objetivo que tiene con su proyecto digital. “Queremos Que el público conozca nuestro canal. No se trata de demostrar opulencia, ni de alimentar mitos sobre grandes sumas de dinero (para los conductores)”, precisó.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

