Indecopi aprobó el registro de la marca Catitejas luego de que se suscribiera un acuerdo de coexistencia con Starbucks , lo que descartó cualquier disputa legal y permitió que ambas marcas operen simultáneamente en el mercado peruano.

María Pía Copello, promotora del emprendimiento de su hija, precisó en redes sociales que nunca hubo un juicio ni un enfrentamiento judicial y detalló cómo se desarrolló el trámite.

La explicación de María Pía Copello: sin disputa legal y con entendimiento

Frente a la atención que generó el tema, María Pía Copello recurrió a su cuenta de TikTok para explicar el trasfondo del registro de la marca Catitejas. Señaló que la observación inicial fue realizada de oficio por Indecopi, al detectar una posible similitud fonética y gráfica entre Catitejas y Kati Kati Blend, una marca de Starbucks inscrita en la misma clase internacional correspondiente a café y bebidas a base de café.

Copello señaló que Starbucks no estaba al tanto del procedimiento y que en ningún momento presentó una oposición formal. Tras comunicarse con la compañía internacional, sus representantes expresaron que no veían inconveniente en que ambas marcas coexistieran en el mercado peruano. Más adelante, según relató, la casa matriz de Starbucks en Estados Unidos también respaldó esta postura y aceptó firmar un acuerdo de coexistencia, el cual fue presentado ante Indecopi durante la etapa de apelación.

“Nunca hubo un litigio, nunca es que nos hayamos enfrentado Katy Tejas contra Starbucks. Jamás. Creo que ellos se portaron de la forma más amable, entendieron perfectamente lo que estaba sucediendo. Eso es lo que pasó”, afirmó Copello en su video.

¿Cómo comenzó el proceso?

En enero de 2024, la solicitud de registro de la marca Catitejas y su logotipo —creados para identificar productos de pastelería y confitería— fue presentada ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Durante la evaluación, la Dirección de Signos Distintivos advirtió una posible semejanza con Kati Kati Blend, marca de Starbucks inscrita en la misma clase 30 de la Clasificación Internacional.

Indecopi consideró que ambos productos podían comercializarse en canales similares y dirigirse al mismo público, lo que podría generar confusión. Por ello, la autoridad formuló inicialmente una observación al registro solicitado por Catitejas.

Acuerdo de coexistencia y resolución final de Indecopi

Luego del acercamiento y del acuerdo directo con Starbucks, los representantes de Catitejas presentaron el documento de coexistencia ante Indecopi. La Comisión de Signos Distintivos evaluó el caso y determinó que existían diferencias objetivas entre ambos signos, tanto en la denominación como en el diseño gráfico y el concepto que transmiten.