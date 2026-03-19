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Alejandra Baigorria sorprende tras escándalo de Said Palao y anuncia nuevo proyecto: “Esto es solo el inicio”

Alejandra Baigorriasorprende con un anuncio en redes sociales, enfocándose en sus proyectos a pesar de la polémica que rodea a Said Palao y su reciente viaje a Argentina.

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    Alejandra Baigorria sorprende tras escándalo de Said Palao y anuncia nuevo proyecto: “Esto es solo el inicio”
    Alejandra Baigorria anuncia proyecto en medio de escándalo con Said Palao | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Alejandra Baigorria sorprende tras escándalo de Said Palao y anuncia nuevo proyecto: “Esto es solo el inicio”

    Mientras las redes siguen comentando el polémico viaje de Said Palao a Argentina, Alejandra Baigorria demuestra que prefiere enfocarse en sus proyectos antes que en el drama. Lejos de mostrarse afectada por el escándalo, la empresaria sorprendió con un inesperado anuncio en sus redes sociales. La ‘Gringa de Gamarra’ decidió convertir el momento mediático en una oportunidad. Y todo indica que, en lugar de llorar, está lista para seguir facturando.

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    Alejandra Baigorria sorprende con inesperado anuncio en medio de la polémica

    En medio de la atención mediática que rodea su relación con Said Palao, Alejandra Baigorria volvió a generar conversación en redes sociales al compartir un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. Mientras muchos especulan sobre el futuro de su romance, la empresaria decidió enfocarse en sus proyectos personales y comunicó una novedad a través de su cuenta de Instagram.

    La también conocida como la ‘Gringa de Gamarra’ utilizó sus historias para invitar a su comunidad digital a sumarse a un nuevo espacio de comunicación directa con ella. Según explicó, se trata de un canal de difusión en WhatsApp donde planea compartir anuncios y detalles sobre próximos pasos en su carrera y otras noticias relevantes para quienes la siguen.

    Durante el video, Baigorria explicó que este nuevo canal será el medio por el cual revelará información importante en los próximos días.

    “Tengo muchas cosas importantes que decirles y por eso estoy abriendo mi canal de WhatsApp de difusión, te puedes unir gratuitamente. Así que corran porque se vienen unos anuncios de cosas que van a pasar, que voy a contar, importantes”, dijo Alejandra.

    Posteriormente, la empresaria publicó un video dando un vistazo a su nuevo proyecto dejando entrever que este podría tratarse de alguna asociación donde ofrecerá ayuda a casos necesitados. “Esto es solo el inicio. Muy pronto…algo llegará para cambiar la vida de muchos. ¿Estás listo?”, escribió.

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    Usuarios reaccionan a anuncio de Alejandra Baigorria

    Los seguidores de Alejandra no dudaron en darle su respaldo al ver que esta está enfocada en sacar adelante sus proyectos y la alentaron a seguir adelante e incluso buscar a alguien a su altura.

    “Y ella sigue facturando”, “Mereces todo lo bueno y a alguien más”, “Mereces a una persona exitosa como tú o mejor, que te ayude a crecer más de lo que ya has crecido por ti sola, alguien a tu nivel”, “Ay Alejandra, ¿hasta dónde vas a llegar? Tienes un corazón tan grande que te admiro, llegarás muy alto mujer exitosa”, se lee en los comentarios.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria sorprende tras escándalo de Said Palao y anuncia nuevo proyecto: “Esto es solo el inicio”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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