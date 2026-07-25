Sigrid Bazán NO SE CALLA y denuncia presuntos ataques de Yaco Eskenazi y 'Loco' Wagner: "Bien poco hombre"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Sigrid Bazán utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente los comentarios que recibió durante el pódcast 'Yaco y El Loco', conducido por Yaco Eskenazi y 'Loco' Wagner. La periodista y excongresista cuestionó que se normalicen expresiones ofensivas bajo el argumento del humor y expresó su rechazo al contenido difundido en el programa.
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Sigrid Bazán expone los comentarios que recibió de Yaco Eskenazi y 'Loco' Wagner
A través de sus historias de Instagram, Sigrid Bazán difundió un video en el que manifestó su malestar por los calificativos utilizados en el pódcast y cuestionó que ese tipo de expresiones sean presentadas como parte del entretenimiento. Asimismo, etiquetó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), dejando en claro que considera este hecho dentro del debate sobre la violencia de género.
Además de compartir capturas y videos del episodio, Bazán aseguró que el fragmento más polémico habría sido retirado de las plataformas, aunque sostuvo que el programa completo continuaba disponible. También reveló que la producción intentó comunicarse con ella tras la controversia, pero, según afirmó, el mensaje fue eliminado posteriormente.
"Me parece súper bajo que dos personas, uno casado y con dos hijos, realmente crean que es gracioso insultar a una mujer. O sea, que eso sea el fundamento de su humor", sostuvo.
En otra publicación, la excongresista reiteró su posición y advirtió sobre la importancia de diferenciar el humor de las agresiones verbales. "Si no empezamos a identificar y a diferenciar humor de violencia, estamos retrocediendo como sociedad", añadió.
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De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, 'Loco' Wagner relataba una anécdota ocurrida durante un concierto cuando mencionó a Sigrid Bazán y a la conductora Mari Calixtro, repitiendo un insulto que, de acuerdo con su versión, había sido utilizado por su esposa para referirse a ambas. Durante ese momento, el comentario fue acompañado de risas dentro del programa, mientras que Yaco Eskenazi continuó con la conversación sin cuestionar la expresión, situación que motivó la denuncia pública de Bazán.
En otra de sus publicaciones, la periodista también dirigió un mensaje al exintegrante de 'Esto es guerra' y cuestionó su actitud frente a lo ocurrido. "Bien poco hombre", expresó al referirse a la conducta que, según consideró, mostró durante la emisión del pódcast.