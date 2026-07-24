¡LO DEJÓ EN SHOCK! Susana Alvarado confiesa QUÉ LE PIDIÓ a Paco Bazán para aceptar ser su enamorada: "Me miró y me dijo: '¿Cómo...?'"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Susana Alvarado sorprendió al revelar uno de los momentos más importantes del inicio de su historia de amor con Paco Bazán. Durante su participación en el pódcast 'La Linares', la vocalista de Corazón Serrano contó cuál fue la condición que le impuso al conductor antes de aceptar formalizar una relación sentimental. Además, recordó otros gestos que terminaron convenciéndola de que el exfutbolista realmente estaba dispuesto a apostar por un romance serio.
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Susana Alvarado revela qué le pidió a Paco Bazán para aceptar tener una relación
En conversación con Verónica Linares, la cantante explicó que desde el comienzo dejó en claro que no buscaba una relación pasajera y que, si las intenciones de Paco Bazán eran serias, debía cumplir con una tradición que considera fundamental.
Fue así como le pidió que hablara con sus padres antes de iniciar el romance, una propuesta que tomó por sorpresa al presentador de televisión, quien no esperaba ese requisito. Sin embargo, lejos de negarse, decidió viajar hasta Piura para conocer a la familia de la artista.
“Le dije: ‘Cuando uno va a algo serio, se habla con los papás’ y me miró y me dijo: ‘¿Cómo a la antigua?’ y le dije: ‘Sí’ y viajó”, recordó.
Susana también recordó que, durante sus primeras conversaciones, Paco quiso conocer qué esperaba ella de una relación. En ese momento, la intérprete le confesó que extrañaba los detalles románticos que, según considera, se han perdido con el paso del tiempo.
“Creo que desde el inicio hablamos serio. Él me decía: ‘¿Qué te gusta o qué te gustaría?’. Yo le dije: ‘Siento que hoy por hoy las relaciones son muy efímeras, porque todo pasa, es rápido. Ya no hay cartas, no hay citas y se ha perdido la ilusión del amor’. Él es muy atento y hasta el día de hoy guardo las cartas que me mandan. Me manda flores al lugar que esté. Hasta el Miami me llegaron mis flores amarillas en septiembre”, contó.
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El inesperado detalle de Paco Bazán que terminó de conquistar a Susana Alvarado
Durante la misma entrevista, la integrante de Corazón Serrano compartió una anécdota ocurrida cuando ambos recién empezaban a conocerse. Según contó, en una de sus llamadas notó que el audio del celular de Paco Bazán tenía una mala calidad, situación que terminó por incomodarla.
La artista decidió decírselo con total sinceridad y le comentó que prefería hablar con él cuando pudiera escucharla sin inconvenientes.
“Voy a decirte un secreto, me acuerdo cuando a inicios hablábamos... en un momento en que yo me estreso rápido, su teléfono se escuchaba como raro, yo le decía ‘No te escucho bien, de verdad cuando tengas un teléfono bien para escucharte, me llamas, de verdad me estresa el sonido que hay’ y me dijo ‘Uy tengo un teléfono que no lo cambio hace tiempo pero ok’”, sostuvo.
Al día siguiente, Paco Bazán le envió un mensaje para hacerle saber que seguía pendiente de ella mientras solucionaba el problema. Horas más tarde la llamó nuevamente y le contó que había adquirido un nuevo celular para poder conversar sin dificultades, un gesto que terminó por convencer a la cantante de sus verdaderas intenciones.
“Entonces dije ‘este hombre quiere todo conmigo’ porque si de un día para otro va a comprarse un celular para que yo no me estrese... yo se lo conté hace poco...le dije a mi hermana: ‘Voy a aprobarlo, pasó la prueba’”, dijo Susana entre risas.