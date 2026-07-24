Natalie Vértiz 'EXPLOTA' contra Yaco Eskenazi con FUERTE reclamo y se sincera sobre el posible fin de su relación tras 11 años juntos: "Estuve esperando todo el día"

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi compartieron su experiencia en 'Magaly TV La Firme', revelando que su aniversario de 11 años comenzó con tensiones y una discusión antes de la cena romántica.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprendieron al revelar que el día en que celebraban 11 años de matrimonio no estuvo exento de tensiones. Durante una entrevista para 'Magaly TV La Firme', la modelo contó que ambos protagonizaron una discusión antes de su cena de aniversario debido a las distintas expectativas que tienen sobre este tipo de celebraciones. Pese al incómodo momento, la pareja dejó atrás las diferencias y compartió una romántica velada, aunque Natalie aprovechó las cámaras para hacerle un sincero reclamo a su esposo por la falta de detalles.

Natalie Vértiz expone tremendo reclamo hacia Yaco Eskenazi que puso en vilo su relación

La empresaria celebró el décimo aniversario de su salón de belleza rodeada de familiares, amigos e influencers, entre ellas su hermana Mariana Vértiz, quien también forma parte del proyecto. Antes de que Yaco Eskenazi llegara al evento, Natalie lanzó una divertida advertencia sobre el atuendo que debía usar. “Ahorita llega y le he dicho que si no llega en terno, no entra”, dijo entre risas.

Minutos después, el exchico reality apareció en la celebración y ambos conversaron con el reportero sobre el tiempo que llevan juntos. Cuando el periodista recordó que cumplían 11 años de casados, Yaco respondió: “Más doce, trece creo”, mientras que Natalie precisó: “O sea matrimonio 11, juntos como 12 y medio”, provocando la broma del reportero: “La pregunta era una trampa para él”.

En ese momento, ambos recordaron que el aniversario comenzó con una discusión antes de salir a celebrar. Pese a ello, decidieron mantener sus planes y compartir una cena especial. “Sí tuvimos una cena romántica. Nos fuimos al Westin para celebrar con mi amor”, relató Yaco.

Natalie reconoció que el inicio de la velada fue complicado, aunque el cariño terminó imponiéndose. “Llegamos un poquito peleados, pero el amor pudo más”, confesó.

Por su parte, Eskenazi intentó restarle dramatismo a la situación con humor y explicó cómo suele manejar este tipo de diferencias en la relación.

“Todo tiene que ser como un cuento de hadas, ella tiene que hacer un poco de resentimiento, como que no quiere la cosa. Yo tengo que perseguir y hacer todos los méritos para que me quiera nuevamente. Tuve que alquilar una vista en Lima para que cene”, expresó entre risas.

Natalie Vértiz le reclama a Yaco Eskenazi por la falta de detalles y él responde con emotivas palabras

La exMiss Perú explicó que el conflicto surgió porque ambos viven los aniversarios de manera muy distinta. Mientras ella considera importante conmemorar cada fecha especial, Yaco admitió que no comparte esa misma emoción. “El año pasado fueron los 10 años. No vamos a estar celebrando todos los años”, comentó el conductor.

La respuesta no convenció a Natalie, quien confesó que esperaba un gesto especial durante todo el día. “Yo soy una princesa, yo sí estuve esperando todo el día mi mensaje”, manifestó.

La modelo también aprovechó para explicar cuál es su forma de recibir afecto dentro de la relación. “Es parte de mí, me gustan los detalles siempre y cuando entienda mi lenguaje de amor. El lenguaje de amor que yo tengo es que demuestres que me amas, cuánto me admiras. Pero si tú te expresas tan bonito, ¿qué te cuesta un par de palabras para la mamá de tus hijos y el amor de tu vida?”, expresó.

Tras escuchar el reclamo, Yaco decidió dedicarle unas palabras de reconocimiento y destacó los logros personales y profesionales de su esposa. “Increíble lo que has logrado, eres una empresaria, una capa, una mamá, estoy orgulloso y feliz. Por eso estoy acá. No me había dado cuenta, yo le había dicho: ‘¿Qué celebras?’”, señaló.