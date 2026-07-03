Natalie Vértiz 'ENFURECE' con Yaco Eskenazi y le hace FUERTE RECLAMO por los gastos de sus hijos: "¡Les pago todos los...!

Durante su pódcast, Yaco Eskenazi compartió una anécdota sobre la discusión que tuvo con Natalie Vértiz respecto de la inscripción de sus hijos en actividades deportivas y los costos asociados.

Natalie Vértiz le reclama a Yaco Eskenazi y lo expone | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Natalie Vértiz le reclama a Yaco Eskenazi y lo expone | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi protagonizaron un inesperado momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Aunque suelen mostrarse como una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano, recientemente salió a la luz una discusión doméstica relacionada con la crianza de sus hijos y la distribución de los gastos familiares. Fue el propio exintegrante de realities quien decidió contar detalles del episodio durante una conversación en su pódcast.

Yaco Eskenazi revela la discusión que tuvo con Natalie Vértiz por los gastos de sus hijos

Durante una reciente emisión de su programa digital 'Yaco y el Loco', Yaco Eskenazi relató una anécdota que involucró una diferencia de opiniones con Natalie Vértiz sobre las actividades deportivas de sus pequeños.

Según explicó, todo comenzó cuando la modelo le pidió que asumiera el pago de una de las disciplinas deportivas en las que participa uno de sus hijos. Aunque aseguró que estaba dispuesto a colaborar económicamente, decidió responder de forma sarcástica, sin imaginar que eso desencadenaría una fuerte reacción de su esposa.

El conductor contó que suele encargarse de trasladar a los menores a sus entrenamientos y actividades, pero señaló que no participó en la decisión inicial de inscribirlos en esos programas.

"Son cosas que las hace la mamá, ella los mete, yo los llevo y me dice qué hacer", comentó en un inicio. Posteriormente, recordó el mensaje que recibió solicitándole cubrir el costo del fútbol de uno de los niños durante los meses restantes del año. Ante ello, respondió: "¿Yo por qué? Si yo no lo he metido al fútbol", una frase que, según admitió, fue dicha en tono de broma.

Natalie Vértiz no se quedó callada y respondió con firmeza

La reacción de Natalie Vértiz no tardó en llegar. De acuerdo con los mensajes compartidos por Eskenazi, la exreina de belleza se mostró incómoda por la respuesta y le recordó que había asumido durante meses los gastos relacionados con las actividades deportivas de ambos menores.

"¿Qué clase de respuesta es esa?", habría sido una de las primeras respuestas que recibió el exchico reality. La situación escaló cuando Natalie le pidió que eligiera cuál de los deportes deseaba cubrir económicamente, y dejó en claro que hasta ese momento ella había afrontado esos pagos.

"Les pago todos los deportes a ambos, ¡paga el de Leo o de Liam! ¡Tú eliges!", expresó. Lejos de apaciguar la conversación, Yaco insistió en que su principal incomodidad era no haber sido consultado previamente sobre la inscripción de los niños en dichas actividades.

"Sí, claro, reclamas, pero yo nunca tuve opción sobre el tema, la próxima háblame antes de meterlos", respondió. Sin embargo, Natalie rechazó ese argumento y defendió la importancia de que sus hijos practiquen deporte, cuestionando la postura de su esposo.

"Entonces, ¿qué pretendes que haga? ¿Que no hagan deporte? Es una tontería lo que me estás diciendo", replicó.