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¡GIRO RADICAL! 'El Valor de la Verdad' regresa a la TV SIN Beto Ortiz y exponen quién será el NUEVO conductor del programa

Beto Ortiz confirma el regreso de 'El valor de la verdad' y presenta al nuevo conductor. La noticia genera expectación entre los seguidores del programa peruano.

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    ¡GIRO RADICAL! 'El Valor de la Verdad' regresa a la TV SIN Beto Ortiz y exponen quién será el NUEVO conductor del programa
    'El Valor de la Verdad' regresa sin Beto Ortiz y sorprende con inesperado conductor | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¡GIRO RADICAL! 'El Valor de la Verdad' regresa a la TV SIN Beto Ortiz y exponen quién será el NUEVO conductor del programa

    El futuro de 'El valor de la verdad' generó una serie de interrogantes desde la salida de Beto Ortiz de la conducción a finales de 2025. Durante meses, los seguidores del programa especularon sobre el posible regreso del formato y quién asumiría la responsabilidad de estar al frente de uno de los espacios más comentados de la televisión peruana. Ahora, el propio periodista rompió el silencio y confirmó no solo la continuidad del programa, sino también el nombre de la figura que tomará la posta.

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    Beto Ortiz revela quién será el nuevo conductor de 'El Valor de la Verdad'

    Durante una reciente intervención pública, Beto Ortiz sorprendió al anunciar que el exalcalde de Barranco Martín del Pomar será el encargado de conducir la nueva etapa del programa.

    El periodista dio a conocer la noticia con el estilo directo e irónico que lo caracteriza, despejando así los rumores que circulaban sobre el futuro del espacio televisivo. “Y les voy a contar que un exalcalde va a ser el nuevo conductor de ‘El Valor de la Verdad’. Jum. Sí, un exalcalde de Barranco. Estoy hablando del señor Martín de Porres”, anunció.

    Beto Ortiz revela identidad del nuevo conductor de &#039;EVDLV&#039;
    Beto Ortiz revela identidad del nuevo conductor de 'EVDLV'

    Tras confirmar el nombre de su reemplazante, Ortiz recordó algunos aspectos de la trayectoria profesional de Del Pomar y destacó su actual presencia en medios de comunicación.

    “Que trabaja en Panamericana. Estaba en un pódcast, creo, que se llamaba ‘Monstruitos y pirañas’ o está todavía, no, la verdad es que no estoy muy al tanto. Pero hace entrevistas en Panamericana”, añadió.

    Aunque reconoció que no sigue de cerca el trabajo del exburgomaestre, dejó entrever que conoce parte de su experiencia en televisión y medios digitales, elementos que ahora pondrá a prueba en este nuevo desafío.

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    Beto Ortiz advierte sobre el reto que implica reemplazarlo

    Luego de oficializar el nombre de quien liderará la nueva temporada de 'El valor de la verdad', Ortiz aprovechó para enviarle un mensaje cargado de humor, sarcasmo y algunas advertencias sobre la responsabilidad que implica conducir el formato.

    “Y entonces ahora resulta que Martín del Pomar va... igualito, es imbécil, va a conducir ‘El valor de la verdad’. Yo le deseo toda la suerte del mundo porque la va a necesitar”, comentó.

    Más adelante, el periodista sostuvo que asumir la conducción del programa representa un desafío complejo debido al impacto que tuvo el espacio durante los años que estuvo bajo su liderazgo.

    “Con la humildad que me caracteriza, tengo que decirte, Martín del Pomar, que es una valla muy alta, es un poco difícil llenar ese enorme vacío”, advirtió.

    Ortiz incluso comparó la situación con la posibilidad de reemplazar a figuras emblemáticas de la televisión nacional, resaltando que existen programas cuya identidad suele estar muy ligada a sus conductores. “Es como si a alguien le pidieran conducir ‘Magaly TV’ o conducir a Gisela. Hay algunas sillas que no se pueden llenar”, señaló.

    Finalmente, cerró su mensaje reiterando sus deseos de éxito para quien asumirá esta nueva etapa del programa, aunque manteniendo el tono irónico que marcó toda su intervención. “Así que, Martín, te deseo suerte. Fuerza, hermano, n esta dura prueba que te da el destino con esta cruz que te toca cargar”, finalizó.

    Con esta confirmación, 'El valor de la verdad' prepara oficialmente su regreso a la televisión peruana con una nueva figura al frente, en una apuesta que promete generar expectativa entre los seguidores del histórico formato.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡GIRO RADICAL! 'El Valor de la Verdad' regresa a la TV SIN Beto Ortiz y exponen quién será el NUEVO conductor del programa
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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