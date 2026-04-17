En medio del programa de Beto Ortiz , el conductor aseguró que convocó a la Policía, la ONPE y la Fiscalía para asumir el control del material hallado

Policía Anticorrupción irrumpe en vivo en el programa de Beto Ortiz por cédulas halladas en Surquillo | Composición Wapa | Willax

Policía Anticorrupción irrumpe en vivo en el programa de Beto Ortiz por cédulas halladas en Surquillo | Composición Wapa | Willax

El jueves 16 de abril de 2026, agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú ingresaron al set del programa ‘Beto a Saber’. La intervención se produjo luego de que el espacio periodístico informara sobre el hallazgo de cuatro cajas con cédulas electorales, presuntamente encontradas en el distrito de Surquillo, generando atención y preocupación por el origen del material.

Beto Ortiz informó a La República que la jefa de la ODPE de Surco —responsable de esas mesas— señaló que se contrataron taxis para el traslado del material electoral; sin embargo, personal de la ONPE habría dejado olvidadas cuatro cajas. De acuerdo con esta versión, el traslado se realizó con la custodia de un agente policial y un representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Anoche, a estas horas, al finalizar el programa, se acercaron dos personas para decirnos que tenían en su poder unas cajas que habían encontrado en la vía pública. Solo una de ellas estaba abierta y contenía sobres lacrados con cédulas de sufragio marcadas de 300 ciudadanos que ese día cumplieron con su deber. Al inicio del programa, lo que hicimos fue convocar a la Policía, a la ONPE y a la Fiscalía para que se hicieran cargo”, añadió el conductor de ‘Beto a Saber’.

Hasta el cierre de esta nota, agentes de la Dircocor permanecen dentro de las instalaciones del canal donde se emite el programa.

Jefa de la ODPE Surco se presentó en ‘Beto a Saber’

Durante la transmisión del programa, se presentó Claudia Sandoval, jefa de la ODPE Lima Oeste 3–Santiago de Surco, quien explicó que las cajas no llegaron a su destino por “errores involuntarios” en la entrega.

“Unos trabajadores de mi ODPE las olvidaron por un ‘error involuntario’. No es que hayan sido abandonadas en el distrito de Surquillo. Nunca obtuvimos respuesta para poder recogerlas”, señaló Sandoval a Ortiz.